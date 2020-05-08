Трамп назвал причиной пандемии COVID-19 «чью-то некомпетентность»

Пандемия коронавируса в мире началась из-за некомпетентности китайских вирусологов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трампа попросили прокомментировать утверждение, что COVID-19 начал распространяться из лаборатории института вирусологии Уханя.

«Там что-то произошло. Это была либо чья-то ужасная ошибка, либо некомпетентность. Кто-то оказался глупым. Они не сделали работу так, как надо», — сказал президент.

С середины апреля СМИ и власти США заявляют об искусственном происхождении коронавируса. Телеканал Fox News сообщал, что вирус был создан в уханьском институте не в качестве биооружия, а как попытка превзойти Соединенные Штаты в борьбе с вирусами.

В Китае подобные утверждения опровергли, сославшись на исследования Всемирной организации здравоохранения, которая ранее не обнаружила следов искусственного происхождения вируса.

1 мая Трамп заявил, что у него есть подтверждение создания коронавируса в китайской лаборатории. Спустя несколько дней он сообщил, что китайские власти после начала распространения заболевания попытались скрыть информацию о нем.