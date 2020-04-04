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Мадуро приказал мобилизовать артиллерию для защиты Венесуэлы

По словам Мадуро, вооруженные группировки, финансируемые США и Колумбией, хотят воспользоваться ситуацией с эпидемией коронавируса и «провести террористические акты и государственный переворот»
Фото: Matias Delacroix / AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации артиллерии для защиты страны. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«В рамках действующей операции «Боливарианский щит» я приказал мобилизовать артиллерийские орудия для подготовки к борьбе за мир», — заявил Мадуро во время встречи с министрами в Каракасе, передает El Tiempo.

По словам президента страны, вооруженные группировки, финансируемые США и Колумбией, «считают, что они могут воспользоваться пандемией и карантином для [проведения] террористических акций и государственного переворота».

Объявление о мобилизации артиллерии Мадуро сделал через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал операцию 22 стран против наркокартелей. По его словам, для нее Соединенные Штаты привлекут дополнительные военные корабли, самолеты и вертолеты, а участников операции оснастят средствами персональной защиты.

Глава Пентагона Марк Эспер, в свою очередь, заявил, что коррумпированные лица, которых он сравнил с режимом Мадуро, «полагаются на выгоду, полученную от продажи наркотиков, чтобы удержать свою репрессивную власть». Он отметил, что контроль усилят в районе восточного побережья Тихого океана и Карибского моря. Reuters со ссылкой на американского чиновника и источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что США разместят военные корабли ближе к Венесуэле.

Трамп анонсировал операцию 22 стран против наркокартелей
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Ранее американские власти назначили награду $15 млн за информацию, которая приведет к аресту Мадуро, сообщал госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он объявил после того, как Минюст США опубликовал обвинения в адрес главы государства и его соратников, касающиеся торговли наркотиками. За сведения о других участниках этого списка объявлена награда $10 млн.

Помимо этого, администрация США позднее предложила снять санкции с Венесуэлы в обмен на создание временного правительства с разделением власти, состоящего из членов оппозиции и Мадуро, однако глава МИД республики отверг предложенный план. В ведомстве раскритиковали действия США, отметив, что «попытка получить геополитические преимущества» во время тяжелой ситуации с пандемией коронавируса в мире «может исходить только от жалких людей без малейших чувств».

Автор: Виктория Полякова
Теги: артиллерия, Венесуэла, Николас Мадуро
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