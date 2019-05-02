Коломойский обвинил Януковича и Россию в убыли населения Украины

В последние пять лет население на Украине уменьшилось на 13 млн человек — это произошло из-за бывшего президента страны Виктора Януковича, России и «революции». Об этом в опубликованном на YouTube интервью Bigus.info заявил миллиардер Игорь Коломойский.

«Майдан — это плохо. Потому что власть Януковича довела до Майдана. Потому что революция — это всегда плохо <...>. Итоги [Майдана] — минус 13 млн населения. Минус Крым, минус Донбасс. [Виноваты] Янукович. Россия и революция, естественно», — заявил Коломойский.

По его словам, после событий 2014 года на Украине начался «внутренний гражданский конфликт», который хотя бы не распространился на всю территорию государства. «Имеем горячую фазу на Донбассе и холодную фазу во всей остальной стране», — резюмировал миллиардер.

После свержения Януковича Коломойский несколько лет был губернатором Днепропетровской области и спонсировал добровольческие батальоны, участвовавшие в военных действиях в Донбассе. В 2015 году он был отправлен в отставку и сейчас живет в Израиле.

В ходе последней предвыборной кампании на Украине действующий президент страны Петр Порошенко обвинял избранного главу государства Владимира Зеленского в том, что он является «марионеткой Коломойского». Зеленский утверждает, что с Коломойским у него исключительно деловые отношения.