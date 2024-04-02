Мэр Нижнекамска сообщил о попытке беспилотника атаковать НПЗ

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Беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, его обезвредила система радиоэлектронной борьбы, заявил мэр города Рамиль Муллин. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день атака была, самолетного типа дрон. Он не взорвался, работала система РЭБ», — цитирует агентство мэра.

По данным Муллина, в результате атаки никто не пострадал. Пожара на предприятии нет, на месте работают оперативные службы.

Утром 2 апреля власти Татарстана сообщили о дронах, атаковавших предприятия в Елабуге и Нижнекамске. В результате пострадали несколько человек, троих раненых госпитализировали.

Все оперативные службы республики находятся в повышенной готовности. Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова подчеркнула, что он оперативно получает информацию о произошедшем.