Мэр Нижнекамска сообщил о попытке беспилотника атаковать НПЗ
Беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, его обезвредила система радиоэлектронной борьбы, заявил мэр города Рамиль Муллин. Об этом сообщает ТАСС.
«На сегодняшний день атака была, самолетного типа дрон. Он не взорвался, работала система РЭБ», — цитирует агентство мэра.
По данным Муллина, в результате атаки никто не пострадал. Пожара на предприятии нет, на месте работают оперативные службы.
Утром 2 апреля власти Татарстана сообщили о дронах, атаковавших предприятия в Елабуге и Нижнекамске. В результате пострадали несколько человек, троих раненых госпитализировали.
Все оперативные службы республики находятся в повышенной готовности. Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова подчеркнула, что он оперативно получает информацию о произошедшем.
Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?
Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину
Последствия нового обстрела Белгорода. Фото
Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз для россиян. Подробности
Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?
Видеокадры с места столкновения поезда и автобуса в Ярославской области
МВД предложило ужесточить контроль за иностранцами в России. Главное
Как изменились поставки вин из Евросоюза в Россию. Инфографика
Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета
Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?
Мэр Харькова заявил, что в городе разрушена почти вся критическая инфраструктура
В Воронеже произошел взрыв в кафе. Видео