Боднар: вопрос об участии Украины в НАТО можно рассмотреть после конфликта

Посол Украины заявил, что Киев не настаивает на вступлении в НАТО сейчас

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

Украина не настаивает на принятии страны в НАТО сейчас, так как Киеву более необходимо оружие, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью турецкой газете Yeni Şafak. По его словам, вопрос принятия в альянс можно обсудить после завершения конфликта с Россией.

Ранее председатель делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что в альянсе могли бы зарезервировать место за Украиной после завершения конфликта.

В украинской Конституции закреплено стремление к членству в НАТО. Киев еще в июне 2020 года получил статус партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner, EOP), который позволяет усилить оперативную совместимость ее войск с силами альянса.

Россия осуждает любые военные поставки Киеву и полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исход.

Материал дополняется