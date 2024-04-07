Украина попросила зарезервировать место в НАТО до окончания конфликта

В НАТО могли бы зарезервировать место за Украиной до окончания конфликта, заявил зампред комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее альянса Егор Чернев в интервью украинскому изданию «Эспрессо».

«Мы понимаем, что сможем стать членами НАТО только после окончания этой войны, но зарезервировать этот 33-й стул за нами — в принципе, наши партнеры могли бы», — сказал он.

По мнению Чернева, если не будет сделан следующий шаг, который бы приблизил Украину к членству в НАТО, то «это будет означать, что альянс действительно слаб».

В Конституции Украины закреплено стремление к членству в НАТО. Страна получила статус партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner, EOP), который позволяет усилить оперативную совместимость ее войск с силами альянса, в июне 2020 года.

Осенью 2022 года Киев подал заявку на вступление в НАТО, однако страны — члены альянса разошлись во мнении о такой возможности.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в феврале заявил, что Украина получит приглашение в НАТО, когда выполнит необходимые условия, и союзники поддержат это решение.

Москва считает потенциальное членство Украины в НАТО угрозой для национальной безопасности. Президент России Владимир Путин назвал планы расширения альянса за счет Украины одной из причин военной операции.