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Военная операция на Украине ,  
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Британия и Франция призвали не допустить поражения Украины

Главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
При поражении Украины проиграет и Запад, этого нельзя допустить, подчеркнули Лондон и Париж. Москва заявляет, что победить Россию на поле боя невозможно
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Франция и Великобритания гордятся оказанной Украине поддержкой, но требуется сделать «еще больше, чтобы победить Россию», заявили главы британского и французского МИДов Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в колонке для The Telegraph.

«Если Украина проиграет, мы все проиграем. Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет намного выше, чем цена отпора Путину. <...> Мир наблюдает за нами и осудит нас, если мы потерпим неудачу», — сказано в колонке.

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Министры пообещали подтвердить поддержку Украины на немецком саммите Европейского политического сообщества в июле, а также обеспечить «продуктивный саммит» НАТО в июле в США. Британия и Франция не решат все стоящие перед миром проблемы в одиночку, признали они, но смогут «сплотить других, чтобы они присоединились в их преодолении».

«Сегодня для нас так же важно, как и для наших предшественников, забыть о своих разногласиях и установить длительную дружбу, которую мы празднуем сейчас, не только как знак Сердечного Согласия, но и как отражение обновленной Антанты», — сказано в колонке.

Сердечное Согласие — серия соглашений между Великобританией и Францией от 1904 года, завершившая период соперничества. Наряду с заключением франко-русского союза эти договоры привели к созданию Антанты.

Как выяснил ранее Bloomberg, западные партнеры Украины опасаются возможного летнего наступления России. По их подсчетам, российские войска сейчас выпускают значительно больше снарядов, чем ВСУ из-за дефицита снарядов у последних. Киеву не хватает боеприпасов, чтобы перейти в наступление, признавал президент Владимир Зеленский.

Киев подал заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года. Еще тогда союзники по блоку разошлись во мнении по поводу перспективы присоединения Украины к альянсу. В поддержку выступили страны Прибалтики и Польша, а США и Германия сочли, что время для этого неподходящее. На июльском саммите альянса в США украинская сторона не будет приглашена присоединиться к НАТО, выяснила New York Times.

Стремление Украины к атлантической интеграции стало одной из причин начала Россией военной операции. По мнению президента Владимира Путина, вопрос нейтрального статуса соседнего государства — принципиальный для России. «В Киеве и Вашингтоне всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», — подчеркивал его представитель Дмитрий Песков.

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