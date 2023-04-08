Times сообщила о попытке ВСУ «отбить» Запорожскую АЭС

В ночь на 19 октября ВСУ попытались высадиться на левый берег Днепра и занять территорию станции, но столкнулись с сопротивлением России, пишет Times. Российское Минобороны заявляло, что Украина потеряла 90 военных и 14 лодок

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Прошлой осенью украинские военные предприняли попытку занять Запорожскую атомную электростанцию, которая с конца февраля 2022 года находится под контролем российских войск, сообщает The Times со ссылкой на представителей украинских спецслужб, в том числе военной разведки, и Военно-морских сил.

По данным газеты, украинские войска получили приказ начать штурм, «чтобы отбить у россиян» Запорожскую АЭС. Операцию решили провести в ночь на 19 октября, в ней участвовали коло 600 военнослужащих, которые были рассредоточены по северному берегу Днепра. Военные должны были высадиться на левом берегу, где находится станция, задействовав более 30 судов; они была вооружены крупнокалиберными пулеметами, автоматическими гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами.

По словам одного из собеседников Times, украинская сторона исходила из того, что Россия не сможет использовать артиллерию, так как дело происходит на атомной станции; поэтому «никто не ожидал сопротивления», которое оказала российская сторона. Он сообщил, что в районе станции «построили очень плотную оборону, все заминировали», а когда украинские военные приблизились, «они даже подогнали танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо в воде».

Как только украинские катера приблизились к береговой линии, российские военные открыли огонь, вынудив солдат ВСУ изменить направление, пишет Times. По данным газеты, основной группе украинских военных не удалось добраться до левого берега; к утру там высадилась небольшая группа спецназовцев, которая вступила в трехчасовую перестрелку с российскими военными на окраине Энергодара.

Хотя украинские власти уверены, что Киев должен вернуть контроль над ЗАЭС, они считают спорной попытку захватить станцию силой, отмечает издание. Глава украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что боевые действия вблизи ЗАЭС опасны, так как любое повреждение может привести к утечке радиоактивных материалов.

Российское Минобороны несколько раз заявляло о безуспешных попытках украинской стороны занять Запорожскую АЭС. Об одной из них ведомство сообщило 19 октября: тогда, по данным министерства, ВСУ задействовали 37 лодок и катеров с военнослужащими, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов, чтобы попытаться высадить десант на левый берег Каховского водохранилища. По утверждению ведомства, украинская сторона потеряла более 90 военнослужащих и 14 лодок, а «остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища».

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 года. С начала военных действий станция регулярно попадает под обстрелы, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. После того как Россия присоединила Запорожскую область, президент Владимир Путин распорядился принять ЗАЭС в федеральную собственность.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал как можно скорее создать вокруг станции зону безпасности. Предложение обсуждалось несколько месяцев, но стороны не достигли успехов. В итоге МАГАТЭ решило отказаться от идеи и предложило сосредоточиться на том, каких действий вокруг станции следует избегать.