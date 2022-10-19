Минобороны: ВСУ потеряли более 90 военных при попытке провокации на Запорожской АЭС

Минобороны заявило о потерях ВСУ при попытке провокации на ЗАЭС

По данным Минобороны, при попытке высадить десант на берег Каховского водохранилища и захватить территорию станции ВСУ потеряли 90 военных. Ведомство утверждает, что Киев выпустил 13 cнарядов по северной окраине Энергодара

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские военные при попытке провокации «с целью создания угрозы техногенной катастрофы» на Запорожской атомной электростанции понесли потери, сообщает российское Минобороны.

По данным ведомства, ВСУ задействовали 37 лодок и катеров с военнослужащими, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов, чтобы попытаться высадить десант на левый берег Каховского водохранилища и захватить территорию АЭС. «В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен», — заявляет Минобороны.

По утверждению ведомства, ВСУ потеряли более 90 военнослужащих и 14 лодок, а «остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища».

Ранее о попытке украинской стороны высадить десант в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС сообщил представитель областной администрации Владимир Рогов. По его словам, бой длился несколько часов, попытка была отбита.

По данным военного ведомства, артиллерия ВСУ за сутки выпустила 13 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к АЭС, российская артиллерия подавила огневые средства ответным огнем. Жертв нет, станция не получила повреждений.

С начала осени запорожские власти заявляют, что украинская сторона скопила на линии соприкосновения в Запорожской области большое количество войск и техники. Рогов накануне утверждал, что за два дня российские военные выявили около десяти диверсионных групп, которые пытались проникнуть за линию фронта с разных направлений.