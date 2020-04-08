Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

По словам президента, он понимает, что привычный ритм жизни граждан нарушен из-за самоизоляции, однако это «испытание надо непременно выдержать». В начале апреля Путин продлил режим нерабочих дней в России до конца апреля

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет. Трансляцию вел РБК.

«Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет», — сказал Путин. Он отметил, что режим самоизоляции надо «непременно выдержать», поскольку от дисциплины и ответственности зависит достижение перелома в борьбе с инфекцией.

В ходе обращения Путин также заявил, что Россия победит коронавирус, как когда-то справилась с печенегами и половцами. «Победим и эту заразу коронавирусную», — сказал он.

2 апреля Путин объявил, что введенный из-за коронавируса режим нерабочих дней с сохранением заработной платы продлевается до 30 апреля. При этом он допускал, что этот период может сократиться, если позволит обстановка. Также глава государства предоставил губернаторам дополнительные полномочия, которые позволяют им решать, в каком объеме вводить ограничительные меры.