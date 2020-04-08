Песков ответил на данные об отправке россиян в неоплачиваемые отпуска

Дмитрий Песков (Фото: Шамиль Жуматов / EPA / ТАСС)

Разбираться с выплатой зарплат людям во время объявленных в России нерабочих дней должно правительство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос журналиста о том, что многие предприятия отправили людей в отпуска без сохранения зарплат в то время как президент Владимир Путин распорядился сохранить выплаты, Песков ответил, что этим должны заниматься правительство и штаб.

«Это вопрос к правительству и штабу. Ситуация является предметом постоянного мониторинга. На это обращается внимание. Но будут ли и какие будут приниматься меры — это к правительству», — сказал представитель Кремля.

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