Медведев заявил о необходимости «очищенных от санкций» отношений стран

Зампредседателя Совбеза считает, что в условиях пандемии коронавируса государства должны стремиться к взаимовыручке. «Очищенные от санкций отношения» позволят справиться с распространением инфекции, отметил Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

В условиях пандемии отношения между государствами должны быть «очищены от санкций», тогда они смогут справиться с распространением коронавируса, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС.

Он отметил, что мир оказался «на пороге тяжелейшего глобального кризиса» и в этих условиях страны «особенно должны стремиться к взаимовыручке и поддержке друг друга».

Медведев привел в пример подписание Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), которое состоялось 8 апреля 2010 года между Россией и США. Договор подписали сам Медведев, который тогда занимал пост президента, и американский лидер Барак Обама.

В своей колонке зампред Совбеза отметил, что соглашение облегчило общую ситуацию в мире и позволило привести ядерные арсеналы двух стран к состоянию, в котором они были до начала масштабной гонки вооружений.