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Медведев заявил о необходимости «очищенных от санкций» отношений стран

Зампредседателя Совбеза считает, что в условиях пандемии коронавируса государства должны стремиться к взаимовыручке. «Очищенные от санкций отношения» позволят справиться с распространением инфекции, отметил Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

В условиях пандемии отношения между государствами должны быть «очищены от санкций», тогда они смогут справиться с распространением коронавируса, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС.

Он отметил, что мир оказался «на пороге тяжелейшего глобального кризиса» и в этих условиях страны «особенно должны стремиться к взаимовыручке и поддержке друг друга».

Медведев привел в пример подписание Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), которое состоялось 8 апреля 2010 года между Россией и США. Договор подписали сам Медведев, который тогда занимал пост президента, и американский лидер Барак Обама.

В своей колонке зампред Совбеза отметил, что соглашение облегчило общую ситуацию в мире и позволило привести ядерные арсеналы двух стран к состоянию, в котором они были до начала масштабной гонки вооружений.

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Однако позже ситуация изменилась, и «перезагрузка» наших отношений, на которую возлагалось столько надежд, обернулась их тотальной «перегрузкой», считает Медведев. По его мнению, причиной охлаждения отношений США и России стали действия американских властей, которые «развязали <...> беспрецедентную санкционную войну» против России.

Медведев также отметил, что Вашингтон, по-видимому, не желает продлять договор СНВ-3, действие которого истекает в феврале 2021 года. Он предупредил, что прекращение срока действия договора может иметь крайне серьезные последствия для международной безопасности.

Согласно договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тыс. единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

В начале декабря 2019 года президент Владимир Путин предложил США продлить договор «как можно быстрее» без предварительных условий. «Чтобы не было потом никакого двойного-тройного толкования по поводу нашей позиции», — подчеркнул президент.

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Заместитель директора департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев отмечал в конце февраля, что у двух государств уже практически не осталось времени на то, чтобы выработать новую версию договора до истечения документа в его текущей версии.

В начале апреля посол России в США Анатолий Антонов сказал, что Москва пока не получила согласия США на продление договора.

Советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен говорил в феврале, что переговоры с Россией по вопросам контроля над вооружением могут начаться скоро, но не уточнил, когда именно. США выражали желание включить в договор СНВ-3 Китай и добавить новые виды вооружения к его условиям.

Автор: Мария Лисицына
Теги: СНВ, ядерное вооружение, коронавирус, Дмитрий Медведев
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