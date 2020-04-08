Медведев заявил о необходимости «очищенных от санкций» отношений стран
В условиях пандемии отношения между государствами должны быть «очищены от санкций», тогда они смогут справиться с распространением коронавируса, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС.
Он отметил, что мир оказался «на пороге тяжелейшего глобального кризиса» и в этих условиях страны «особенно должны стремиться к взаимовыручке и поддержке друг друга».
Медведев привел в пример подписание Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), которое состоялось 8 апреля 2010 года между Россией и США. Договор подписали сам Медведев, который тогда занимал пост президента, и американский лидер Барак Обама.
В своей колонке зампред Совбеза отметил, что соглашение облегчило общую ситуацию в мире и позволило привести ядерные арсеналы двух стран к состоянию, в котором они были до начала масштабной гонки вооружений.