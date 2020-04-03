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Пандемия коронавируса ,  
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В ООН заблокировали резолюцию России о снятии санкций из-за коронавируса

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (Фото: Craig Ruttle / AP)

США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали резолюцию России о солидарности в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте российского постпредства при ООН.

Предложенный Москвой документ предусматривал признание лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с заболеванием, а также отмену односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН, и отказ от торговых войн. Соавторами декларации выступили 28 государств-членов ООН.

«Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — говорится в комментарии российского постпредства.

Отмечается, что без предложенных в документе мер координировать усилия в борьбе с эпидемией будет «намного сложнее», из-за чего может пострадать «огромное количество» людей.

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Ранее, 24 марта, отказаться от санкций из-за распространения коронавируса предлагал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. С таким призывом он обратился к лидерам стран «Большой двадцатки» (G20) перед экстренным саммитом в связи с пандемией. По словам Гутерриша, к концу текущего года экономические потери от распространения коронавируса будут измеряться в «триллионах долларов», и поэтому страны должны отказаться от санкций, а также от пошлин, квот и иных ограничений на межгосударственную торговлю, которые могут помешать в борьбе с заболеванием.

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26 марта в ходе саммита G20 инициативу об отмене санкций поддержал президент России Владимир Путин. Он отметил, что речь идет о жизни и смерти людей и поэтому стороны должны «вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи». По словам президента, для борьбы с пандемией стороны должны отказаться от торговых войн и санкций, чтобы обеспечить поставки медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: резолюция, коронавирус, Генассамблея ООН
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