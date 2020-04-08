Парламент Венесуэлы начал расследование после ухода «Роснефти» из страны

Спустя несколько дней стало известно, что в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы Росимущество учредило новую компанию «Росзарубежнефть». Ее генеральным директором стал Николай Рыбчук. Его полный тезка — экс-военный атташе и представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в Анголе. В этой стране в середине 1980-х служил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

В пресс-службе «Роснефти» продажу активов в Венесуэле объяснили желанием снять санкции, введенные США против дочерних структур компании за «работу в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Речь идет о Rosneft Trading и TNK Trading International S.A.

Власти США объяснили уход «Роснефти» из Венесуэлы обвалом цен на нефть. Специальный представитель Госдепа по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что США снимут санкции с Rosneft Trading, если получат доказательства, что компания больше не имеет отношения к нефтяной промышленности Венесуэлы.