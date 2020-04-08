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Нефть дешевеет ,  
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Парламент Венесуэлы начал расследование после ухода «Роснефти» из страны

Контролируемый оппозицией парламент намерен запросить у российского посольства сведения о сделке, которая была завершена в конце апреля
Фото: Каролина Кабрал / РИА Новости

Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, начала расследование по поводу продажи «Роснефтью» активов в стране неназванной российской государственной компании. Об этом сообщает Reuters.

Парламент немерен обратиться в российское посольство в Каракасе с просьбой предоставить сведения об этой сделке.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле
Бизнес

О том, что «Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст имеющиеся там активы, стало известно 28 марта. В сообщении «Роснефти» говорилось, что она заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству России, о продаже долей и прекращении участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. В пресс-службе правительства подтвердили приобретение у «Роснефти» венесуэльских активов компании.

Спустя несколько дней стало известно, что в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы Росимущество учредило новую компанию «Росзарубежнефть». Ее генеральным директором стал Николай Рыбчук. Его полный тезка — экс-военный атташе и представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в Анголе. В этой стране в середине 1980-х служил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Помпео объяснил санкции против «дочки» «Роснефти»
Политика

В пресс-службе «Роснефти» продажу активов в Венесуэле объяснили желанием снять санкции, введенные США против дочерних структур компании за «работу в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Речь идет о Rosneft Trading и TNK Trading International S.A.

Власти США объяснили уход «Роснефти» из Венесуэлы обвалом цен на нефть. Специальный представитель Госдепа по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что США снимут санкции с Rosneft Trading, если получат доказательства, что компания больше не имеет отношения к нефтяной промышленности Венесуэлы. 

Автор: Михаил Юшков
При участии: Людмила Подобедова
Теги: «Роснефть», Венесуэла
Материалы по теме
США объяснили продажу активов «Роснефти» в Венесуэле обвалом цен на нефть
Экономика
Россия в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы учредила новую нефтекомпанию
Бизнес
Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки
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