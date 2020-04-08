Парламент Венесуэлы начал расследование после ухода «Роснефти» из страны
Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, начала расследование по поводу продажи «Роснефтью» активов в стране неназванной российской государственной компании. Об этом сообщает Reuters.
Парламент немерен обратиться в российское посольство в Каракасе с просьбой предоставить сведения об этой сделке.
РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».
О том, что «Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст имеющиеся там активы, стало известно 28 марта. В сообщении «Роснефти» говорилось, что она заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству России, о продаже долей и прекращении участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. В пресс-службе правительства подтвердили приобретение у «Роснефти» венесуэльских активов компании.