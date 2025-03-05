В Кремле увидели потенциал для ядерной сделки США и Ирана

Как сообщил Bloomberg, Трамп попросил, чтобы Россия стала посредником на переговорах с Тегераном по вопросу его ядерной программы. Песков подтвердил, что тема Ирана затрагивалась в ходе переговоров в Эр-Рияде, но не детально

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Тема ядерной программы Ирана затрагивалась в ходе переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде, но не детально, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что американский президент Дональд Трамп попросил, чтобы Россия стала посредником на переговорах с Тегераном по вопросу его ядерной программы.

На вопрос, кто был инициатором обсуждения, Песков ответил, что эта тема затрагивалась «не детально, никаких конкретных инициатив не было».

«Как уже говорил мой коллега Ушаков (помощник президента России Юрий Ушаков. — РБК), мы ожидаем отдельных дискуссий по этой теме. Собственно, это то, что было предложено, — сделать это отдельным направлением нашего диалога, наших консультаций в будущем», — пояснил он.

По его словам, пока лишь «налицо понимание» российской позиции, которая заключается в том, что «эту проблему ядерного досье Ирана нужно решать исключительно мирными политико-дипломатическими средствами». В Кремле считают, что для этого есть потенциал. Россия готова сделать все возможное, поскольку Иран — ее союзник и партнер, и Соединенным Штатам об этом известно, подчеркнул пресс-секретарь.

Ушаков говорил, что на встрече в Эр-Рияде представители России и США договорились провести отдельные переговоры по Ирану.

Как сообщал Bloomberg, на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля при участии главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио стороны обсудили «заинтересованность Вашингтона в помощи Москвы» в решении вопросов, касающихся Ирана. Как заявил агентству Песков, в Москве считают, что Вашингтон и Тегеран «должны решать все проблемы путем переговоров», а российская сторона «готова сделать все возможное», чтобы этого достичь. Пресс-секретарь иранского МИДа Эсмаил Багаи на вопрос, предлагала ли Россия посредничество, ответил, что для стран «естественно» предлагать свою помощь.

В 2018 году Трамп вышел из ядерной сделки с Тегераном: соглашение между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций. Лавров в феврале говорил, что есть достаточно дипломатических возможностей для заключения новой ядерной сделки без использования угроз о применении силы.

В феврале американский лидер говорил, что предпочел бы заключить с Ираном «неядерную сделку», чем «разбомбить его». В Иране за переговоры с США выступает президент Масуд Пезешкиан, но верховный лидер аятолла Хаменеи — против. По словам Пезешкиана, Тегеран будет придерживаться позиции, определенной Хаменеи (в Иране верховный лидер стоит выше президента, он определяет внешнюю и внутреннюю политику).