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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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NYT рассказала о «подарке» Трампа Москве

NYT: разворот Трампа от Европы стал подарком Москве
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Отвернувшись от Европы и налаживая отношения с Путиным, Трамп сделал «подарок» Москве, поскольку понятие «Запад» стало неясным, пишет NYT. В Европарламенте заявили о «смене альянса» США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Охлаждение отношений Европы и США при Дональде Трампе стало «подарком» для Москвы, «который ускользал от нее во время холодной войны и после нее», европейские страны ощущают себя «брошенными на произвол судьбы», пишет The New York Times, отмечая, что Трамп в то же время налаживает отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Президент центристской фракции Европарламента Renew Europe («Обновляя Европу») Валери Хайер заявила о «новой эпохе». «Соединенные Штаты были опорой, на которой строился мир, но они сменили альянс», — говорит она.

NYT пишет, что в этой эпохе «Запад как идея вытеснен» и Европа с США стали разными стратегическими субъектами, хотя ранее они представляли один — объединенный приверженностью ценностям либеральной демократии.

«Какие бы изменения ни предпринял Трамп, самой большой опасностью было бы отрицать его отказ от либеральных демократий, — предупреждает политолог из парижского Института политических исследований Sciences Po Николь Барахан. — Трамп знает, куда он идет. Единственная реалистичная позиция для Европы — это спросить: что у нас есть как военная сила и как нам срочно интегрировать и наращивать эту мощь?»

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В Европе опасаются, что США при Трампе не будут исполнять соглашения НАТО из-за критики республиканцем затрат на оборону европейских союзников по блоку, а также вывода американских войск.

«Североатлантический союз находится на очень болезненном этапе развития, но я бы не назвала это переломным моментом, по крайней мере пока», — сказала Ксения Уикетт, лондонский консультант, работавшая в Совете национальной безопасности США.

Лидеры европейских стран призывают нарастить собственную оборонную промышленность. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню говорил, что европейским государствам следует осознать необходимость автономии от США. По оценкам экспертов SIPRI, на поставки из США приходится 55% военных закупок, осуществляемых европейскими странами. По сравнению с периодом 2018–2022 годов, показатель вырос на 20%.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 марта представила план по укреплению обороны Европы. Стратегия, получившая название Rearm Europe («Перевооружим Европу»), предусматривает, что в ближайшие годы страны ЕС выделят до €800 млрд на военные расходы. За весь прошлый год страны Евросоюза потратили на оборону €326 млрд, что на 16% больше, чем в 2023-м.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на этой неделе заявил о желании начать обсуждение возможной защиты европейских государств французским ядерным оружием. В Москве в заявлении увидели «нотки ядерного шантажа» и «амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы. После выхода Великобритании из Евросоюза Франция является единственной страной блока, обладающей ядерным оружием.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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