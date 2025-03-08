Смогут ли Британия и Франция заменить «ядерный зонтик» США в Европе

В Париже заявили, что Франция готова заменить США в области ядерного сдерживания в Европе. Каким может быть французский «ядерный зонтик», дополнен ли он будет британским и к чему это приведет, — в статье РБК

Атомная ударная подводная лодка первого поколения ВМС Франции Perle (Фото: Sherwin Crasto / Reuters)

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что запускает «стратегическую дискуссию» о том, чтобы Франция взяла Европу под свой «ядерный зонтик». «У Франции особый статус. У нас самая эффективная армия в Европе, и благодаря выбору наших предшественников после Второй мировой войны у нас есть возможности ядерного сдерживания. Это защищает нас гораздо лучше, чем большинство наших соседей», — сказал он в телеобращении к нации.

О ядерном сдерживании Макрон говорил в контексте конфликта на Украине: по его оценке, Россия стала «на годы вперед угрозой для Франции и Европы». «Я очень об этом сожалею, и я убежден, что в долгосрочной перспективе на нашем континенте воцарится мир с умиротворенной и мирной Россией, но ситуация, которую я вам описал, такова, и нам надо с ней разобраться», — пояснил он.

МИД России на обращение Макрона ответил специальным заявлением, в котором обвинил французского лидера в «ядерном шантаже». «Наружу вырвались амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы, предоставив ей свой «ядерный зонтик», чуть ли не на замену американскому. Стоит ли говорить, что это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве и отметили, что Москва будет учитывать слова Макрона при своем оборонном планировании.

Как в Европе смотрят на французский «ядерный зонтик»

Президент Франции не первый раз предлагает запустить «стратегические дебаты» о ядерном оружии. Еще в феврале 2020 года, в период первого срока Дональда Трампа, он призвал европейских партнеров к «стратегическому диалогу» о роли французского ядерного сдерживания в коллективной безопасности. «Наша приверженность безопасности и обороне [европейских партнеров] — это естественное выражение нашей все более тесной солидарности. Давайте проясним: жизненно важные интересы Франции теперь имеют европейское измерение», — заявил он пять лет назад. Однако в период президентства Джо Байдена актуальность этой темы отошла на второй план. С возвращением Трампа дискуссия снова возобновилась, поскольку тот постоянно требует от союзников по НАТО увеличивать расходы на оборону — теперь уже до 4% от национальных ВВП, а также утверждает, что безопасность Европы — отныне ее собственная прерогатива.

В последние недели западные СМИ, ссылаясь на источники, сообщли, что США планирует вывести из Европы часть своих войск — по информации The Washington Post, речь о 20 тыс. человек (с 2022 года численность американских военных в Европе колебалась между 75 тыс. и 105 тыс., из них 63 тыс. находятся там на постоянной службе). О планах США вывести свое ядерное оружие из региона пока не сообщалось, тем не менее 4 марта Еврокомиссия представила план перевооружения ЕС — на это, по ее расчетам, потребуется €800 млрд.

О том, что союз при обороне будет больше полагаться на Британию и Францию, в феврале заявил будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. «Мы должны подготовиться к тому, что Дональд Трамп больше не будет безоговорочно соблюдать обязательства НАТО о взаимной обороне», — сказал он (цитата по Euractiv). По словам Мерца, Берлин и Париж неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы ядерная защита Британии и Франции распространялась и на Германию, однако он «оставался без ответа».

Детали своей инициативы Макрон прояснил 2 марта в интервью Le Figaro: применение ядерного оружия остается суверенным решением президента Франции; заинтересованные партнеры могут участвовать в учениях французских сил сдерживания; Пятая республика может разместить свои ядерные силы на территории стран-партнеров. По информации The Telegraph, разместить самолеты, оснащенные ядерным оружием, Париж может в Германии — по словам собеседников издания, это будет сигнал президенту России Владимиру Путину и сподвигнет премьер-министра Британии Кира Стармера, который от участия в дебатах на тему сдерживания пока воздерживается, сделать то же самое.

По сравнению с 2020 годом идея Макрона получила гораздо более широкий отклик: рассмотреть ее публично согласились Польша и Дания. Накануне саммита ЕС 6 марта, на котором главной темой было перевооружение Европы, польский премьер Дональд Туск заявил, что европейские страны должны хорошо координировать свои действия в сфере обороны. «Война на Украине, новый подход американской администрации к Европе и, прежде всего, гонка вооружений, начатая Россией, ставят перед нами совершенно новые задачи, — пояснил он. — Европа должна принять этот вызов, эту гонку вооружений, и победить в ней. Я убежден, что Россия проиграет эту гонку вооружений». Глава датского правительства Метте Фредериксен также не исключила размещение в своей стране французских ядерных арсеналов, поскольку «на столе должны быть все варианты».

Какую роль в европейском ядерном сдерживании играют США, Британия и Франция

Сегодня «ядерный зонтик» в Европе обеспечивают США. Это происходит в рамках механизма НАТО Nuclear Sharing, который действует с 1954 года, когда Штаты начали размещать свое ядерное оружие в Европе. После холодной войны эти арсеналы стали сокращаться: если в 1971 году в регионе было более 7 тыс. боевых ядерных зарядов (пиковое значение), то к 2000-му осталось 480. По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков» на 2023 год, в Европе находилось около 100 ядерных бомб B61 — это единственный вид нестратегического оружия в арсенале США.

Они размещены на шести авиабазах в пяти странах, с которыми США заключили соответствующие двусторонние соглашения.

Бельгия, авиабаза Кляйне Брогель (Kleine Brogel) — 10–15 бомб с возможностью доставки самолетами F-16MLU.

Германия, авиабаза Бюхель (Büchel) — 10–15 бомб, самолеты PA-200 Tornado.

Италия, авиабазы Авиано (Aviano, 20–30 бомб, самолеты F-16 C/D) и Геди (Ghedi) — 10–15 бомб, самолеты PA-200 Tornado.

Нидерланды, авиабаза Фолькель (Volkel) — 10–15 бомб, самолеты F-16MLU.

Турция, авиабаза Инджирлик (Incirlik) — 20–30 бомб, неназванные американские самолеты. В отличие от других стран Турция не позволяет США постоянно держать на своей территории соответствующую авиацию. Это значит, что в случае конфликта либо американские самолеты прилетят на авиабазу за оружием, либо заряды оттуда будут перемещены к средствам его доставки.

В отличие от США, Британия и Франция не обладают всеми компонентами ядерной триады: Британия опирается только на морской компонент, Франция — на морской и воздушный. Британские и французские арсеналы в разы меньше, чем американские: в то время как, по данным «Бюллетеня», у Вашингтона 3,7 тыс. ядерных боеголовок, у Парижа их 290, а у Лондона — 225.

Ядерная триада — это стратегические вооруженные силы страны, которые оснащены ядерным оружием. Состоит из трех компонентов: наземный — мобильные и стационарные (шахты) пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет (МБР);

морской — подводные лодки с баллистическими ракетами (БРПЛ — баллистические ракеты подводных лодок);

воздушный — стратегические бомбардировщики, которые могут нести ядерные бомбы или крылатые ракеты с ядерной боеголовкой. Сегодня всеми тремя компонентами обладают Китай, Россия и США.

Концепция «ядерного зонтика» оговорена в американской ядерной доктрине — согласно «Обзору ядерной политики» (Nuclear Posture Review — NPR) 2022 года, защита союзников является одной из задач ядерных сил США. Британия отмечает свою приверженность НАТО как ядерному альянсу, но подчеркивает, что ей принадлежит полный оперативный контроль над применением ядерного оружия, — решение на этот счет, даже в рамках миссий НАТО, может принимать только премьер-министр. Такой же позиции придерживается и французское руководство.

Смогут ли Британия и Франция заменить США

В экспертном сообществе полагают, что европейское ядерное сдерживание в ближайшие годы вряд ли начнет работать. Как отмечается в ежегоднике ИМЭМО РАН и МГИМО «Стратегический обзор 2024», на то есть две причины. Во-первых, «ни Франция, ни Великобритания не проявляют желания «европеизировать» свои ядерные силы» — «Франция на словах готова развернуть «ядерный зонт» над Европой, но категорически не собирается допускать кого-либо к принятию решений о применении ядерного оружия»; Британия же просто ссылается на то, что «страна в рамках НАТО уже в течение десятилетий участвует в осуществлении политики ядерного сдерживания».

Во-вторых, ядерные силы этих стран сегодня «не в состоянии самостоятельно осуществлять расширенное ядерное сдерживание, подобное американскому». «Для этого пришлось бы не только существенно нарастить их количественно, но и изменить их структуру, приняв на вооружение оперативные, оперативно-тактические и оперативно-стратегические системы для расширения возможностей реагирования», — отмечают российские аналитики. Если Британия и Франция решатся на европейское ядерное сдерживание, Европа окажется «втянутой в масштабную гонку вооружений, поскольку такие меры не остались бы без ответа со стороны России».

«Идея о том, что Франция может защитить кого угодно своим «ядерным зонтиком», — это фантазия», — предупреждает глава проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. Одно дело — военные учения, совсем другое — реальный военный конфликт: «Рискнет ли Франция попасть под удар, чтобы сдержать российское наступление где-нибудь в Сувалкском коридоре (территория на границе между Литвой и Польшей. — РБК)?» — задается риторическим вопросом эксперт.

По его оценке, каким бы ядерным преимуществом ни обладала Россия, она вряд ли будет ввязываться в обмен ядерными ударами, что показал и конфликт на Украине. «Если у России есть какие-либо планы относительно НАТО, то они направлены на ослабление альянса. Есть способы сделать это, не прибегая к вторжению, и ядерное оружие здесь будет совершенно бесполезно, — отмечает Подвиг. — Ядерное оружие может показаться волшебной палочкой, которая защитит вас от всего. Но если вы серьезно относитесь к «стратегическим дебатам», предложенным Макроном, вы неизбежно придете к выводу, что ядерное оружие вас не защитит».