Латвия, Чехия и Канада вслед за США предупредили граждан о рисках в России

Страны ЕС и Канада вслед за США предупредили граждан о рисках в России

К предупреждениям дипломатов США и Британии для своих граждан о возможных рисках в России присоединились Латвия, Чехия, Швеция, Южная Корея и Канада

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Дипломаты из нескольких стран вслед за посольствами США и Великобритании предупредили своих граждан о риске возможных атак в России в ближайшие 48 часов.

Вечером 7 марта дипмиссия США опубликовала на англоязычной версии сайта сообщение о том, что «экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скопления людей в Москве» (на русскоязычной версии такого предупреждения не было). На сайте Госдепартамента отмечается, что в России действует четвертый, максимальный, уровень опасности путешествий. Вскоре после этого об аналогичном риске предупредило посольство Великобритании.

8 марта Министерство иностранных дел Латвии разместило в X (бывшая Twitter) сообщение, где призвало находящихся в России граждан страны быть бдительными и избегать массовых собраний в ближайшие два дня, сославшись на посольство США в Москве.

Власти Швеции заявили, что «ситуация с безопасностью в регионе ухудшилась» и находящимся в России шведам рекомендуется следить за сообщениями международных СМИ и посольства. Чешское посольство «в связи с появившимися сообщениями о возможных нападениях экстремистских группировок» призвало граждан на территории России проявлять особую осторожность.

Призыв воздержаться от поездок в Россию разместили и канадские дипломаты сославшись на посольство США в Москве. Посольство Южной Кореи, также упомянув рекомендацию американских дипломатов, заявило, что гражданам следует в ближайшее время избегать многолюдных мест и по возможности не посещать торговые центры и туристические достопримечательности. Дипмиссия отметила, что 8 марта в Москве проходит множество мероприятий в честь Международного женского дня, поэтому «ожидается высокая вероятность несчастных случаев».

Днем 7 марта рекомендации по поездкам в Россию ужесточил МИД Германии. Ведомство заявило, что настоятельно не советует своим гражданам посещать страну из-за «продолжающегося ухудшения ситуации» в России и риска «произвольных арестов». «Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», — сказала на это представитель российского МИДа Мария Захарова.