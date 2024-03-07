Захарова объяснила предупреждение Берлина немцам о поездках в Россию
Германия рекомендовала своим гражданам не посещать Россию, потому что если они приедут, то могут узнать, что политики «дурили» их все эти годы, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в разговоре с RTVI.
«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», — сказала Захарова.
Ранее МИД Германии обновил рекомендации по поездкам в Россию, подчеркнув, что «настоятельно» не советует своим гражданам посещать страну. Совет касается как граждан Германии, так и людей с двойным гражданством.
Изначально такая рекомендация появилась на фоне военных действий на Украине, а сейчас ведомство обратило внимание на «продолжающееся ухудшение ситуации», включая «участившиеся произвольные аресты».
Также МИД предупредил, что граждане с двойным гражданством (Германии и России) рассматриваются российскими властями как граждане России, а значит, могут быть призваны в армию.
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