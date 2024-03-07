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Политика ,  
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Захарова объяснила предупреждение Берлина немцам о поездках в Россию

Захарова: приехавшие в Россию немцы могут узнать, что власти дурили их
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Германия рекомендовала своим гражданам не посещать Россию, потому что если они приедут, то могут узнать, что политики «дурили» их все эти годы, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в разговоре с RTVI.

«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», — сказала Захарова.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее МИД Германии обновил рекомендации по поездкам в Россию, подчеркнув, что «настоятельно» не советует своим гражданам посещать страну. Совет касается как граждан Германии, так и людей с двойным гражданством.

Изначально такая рекомендация появилась на фоне военных действий на Украине, а сейчас ведомство обратило внимание на «продолжающееся ухудшение ситуации», включая «участившиеся произвольные аресты».

Также МИД предупредил, что граждане с двойным гражданством (Германии и России) рассматриваются российскими властями как граждане России, а значит, могут быть призваны в армию.

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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