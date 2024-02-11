Киев сообщил об экспорте 22 млн т грузов по временным коридорам в Черном море

Киев отчитался об экспорте через Черное море после срыва зерновой сделки

Украина после прекращения зерновой сделки прошлым летом открыла временные маршруты для торговых судов в Черном море. За полгода по ним прошли свыше 700 судов с 22 млн т грузов, сообщили в Киеве. Москва называла опасными эти пути

Фото: Thomas Peter / Reuters

После открытия Украиной в августе прошлого года временных маршрутов для судов в Черном море было перевезено более 20 млн т грузов, рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков на странице в Facebook (соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta).

«Более 22 млн т грузов разной номенклатуры экспортировано с начала работы временного коридора в Черном море, который в мире называют «украинский коридор». С августа им воспользовались более 700 судов», — сообщил министр.

По его словам, порты, которые участвуют в работе коридора — Черноморский, Южный и Одесса — периодически подвергаются атакам.

Кубраков отметил, что объемы перевалки в портах растут, и достигнутые объемы грузоперевозок — не предел. За счет модернизации портов и припортовой инфраструктуры с соблюдением необходимого уровня безопасности они могут вырасти на четверть, допустил министр.

Украина открыла временные маршруты для торговых судов в первой половине августа прошлого года. Это произошло менее чем через месяц после прекращения действия зерновой сделки.

Соглашение было в силе почти год и позволяло безопасно экспортировать из перечисленных Кубраковым портов украинскую сельхозпродукцию. Второй частью сделки, которую Россия и Украина по-отдельности заключали с ООН и Турцией, было снятие ограничений на российский агроэкспорт. Однако условия Москвы так и не были выполнены, поэтому продления соглашения не произошло.

Москва исключала возвращение в сделку без выполнения ее требований. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что причин для возобновления договоренностей нет, а другие пути вывоза зерна с Украины опасны.

На возобновлении сделки настаивает Турция. В ООН отмечали, что возвращение к прежним условиям соглашения бессмысленно, но есть попытки разработать со сторонами новые формы взаимодействия.