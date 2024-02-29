Путин заявил о блокировке идей России по отказу ядерного оружия в космосе

Путин: от США нет реакции на идеи России по отказу ядерного оружия в космосе

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Россия еще в 2008 году выдвинула предложение по неразмещению ядерного оружия в космосе, но США не отреагировали на эту инициативу, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Он отметил, что сейчас все чаще звучат «голословные обвинения» в адрес Москвы о планах разместить в космосе ядерное оружие. Это вброс, подчеркнул Путин, уловка, чтобы втянуть Россию в переговоры на выгодных для США условиях.

«При этом они блокируют наше предложение, которое лежит у них на столе уже более 15 лет. Имею в виду проект договора о предотвращении размещения ядерного оружия в космосе, который мы подготовили еще в 2008 году», — сказал Путин. Он добавил, что реакции на документ нет.

По мнению главы государства, заявления США о заинтересованности в диалоге с Россией по вопросам стратегической стабильности — это демагогия в преддверии президентских выборов. «Они хотят показать, что по-прежнему правят миром», — считает Путин.