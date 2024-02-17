 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

CNN описал последствия использования ядерного оружия против спутников

CNN: применение ядерного оружия против спутников может засорить орбиту обломками
Использование ядерного оружия в космосе «засорит» орбиты обломками, передает CNN. В США говорят, что такое оружие разрабатывает Россия. В Кремле эти заявления назвали уловкой
Фото: NASA
Фото: NASA

По данным США, Россия разрабатывает ядерное космическое оружие, которое может поразить коммерческие и правительственные спутники на околоземной орбите, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их словам, это оружие при взрыве может создать мощную электромагнитную волну (такое оружие относят к типу ядерный ЭМИ, сокращенно от «электромагнитный импульс»), которая может вывести из строя спутники, отвечающие в том числе за мобильную и интернет-связь. Как рассказали опрошенные телеканалом эксперты, оно также может угрожать интернет-спутникам Starlink.

Под вопросом остается, уязвимы ли для ЭМИ-оружия спутники GPS и ядерного управления, которые находятся на более высокой орбите, нежели другие. С одной стороны, эти отдаленные спутники крупнее и защищеннее от ядерного взрыва, с другой, как сказал CNN бывший чиновник Пентагона, для них тоже существует риск в зависимости от близости нахождения к ЭМИ, а также от возраста спутников и силы взрыва.

«Это не новая концепция, и как концепция она восходит к концу холодной войны», — сказал один американский чиновник телеканалу. По словам источников CNN, «большая опасность любого возможного ЭМИ-устройства на орбите заключается в том, что оно может сделать большие части определенных орбит непригодными для использования», то есть на орбите появится множество вышедших из строя спутников, «опасных для любых новых спутников», которые попытаются запустить в том числе для замены и ремонта тех, что были на орбите.

Reuters описал возможности ядерного комплекса по «ослеплению» спутников
Технологии и медиа
Фото:Сергей Ильницкий / ТАСС

Несколько дней назад власти США сообщили о «серьезной угрозе национальной безопасности» из-за российской разработки, угрожающей спутникам. Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби 15 февраля рассказал, что эти противоспутниковые средства пока не развернуты. Он говорил, что Вашингтон связался с Москвой по данному вопросу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что сообщения о планах России вывести в космос ядерное оружие не более чем уловка Вашингтона, чтобы убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине. Он также говорил, что США не обращались к России по вопросу противоспутникового оружия, Москва готова к совместной работе с Вашингтоном в случае возникновения такой инициативы.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ядерное оружие спутники космос
Материалы по теме
Кремль заявил об отсутствии контактов с США по противоспутниковому оружию
Политика
Reuters описал возможности ядерного комплекса по «ослеплению» спутников
Технологии и медиа
Пентагон пообещал запускать спутники почти еженедельно из-за России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Зеленский объяснил решение об отступлении из Авдеевки Политика, 12:08
Пять человек пострадали в ДТП с тремя машинами на северо-западе Москвы Общество, 12:00
Welt узнал, что Шольц отверг кандидатуру главы ЕК на пост генсека НАТО Политика, 11:45
Кириленко не включат в Зал славы баскетбола в 2024 году Спорт, 11:44
Число поврежденных при обстреле Белгорода квартир приблизилось к 200 Политика, 11:28
CNN описал последствия использования ядерного оружия против спутников Политика, 11:21
Как продавать сразу на всех маркетплейсах из одного кабинета РБК и Точка, 11:20
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Число жертв обстрела Пентелеймоновки в ДНР выросло до четырех человек Политика, 11:17
Российский боксер завоевал чемпионский пояс по версии IBA Спорт, 11:09
Как правильно платить налоги с иностранных инвестиций в 2024 году Инвестиции, 11:00
В Курской области сбили беспилотник вблизи города, где находится АЭС Политика, 10:59
Хуситы заявили о запуске ракеты по британскому танкеру в Красном море Политика, 10:51
Журналист Marca узнал, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом» Спорт, 10:40
Прокуроры призвали суд одобрить сделку с Binance со штрафом $4,3 млрд Бизнес, 10:28