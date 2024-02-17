CNN описал последствия использования ядерного оружия против спутников

Использование ядерного оружия в космосе «засорит» орбиты обломками, передает CNN. В США говорят, что такое оружие разрабатывает Россия. В Кремле эти заявления назвали уловкой

Фото: NASA

По данным США, Россия разрабатывает ядерное космическое оружие, которое может поразить коммерческие и правительственные спутники на околоземной орбите, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их словам, это оружие при взрыве может создать мощную электромагнитную волну (такое оружие относят к типу ядерный ЭМИ, сокращенно от «электромагнитный импульс»), которая может вывести из строя спутники, отвечающие в том числе за мобильную и интернет-связь. Как рассказали опрошенные телеканалом эксперты, оно также может угрожать интернет-спутникам Starlink.

Под вопросом остается, уязвимы ли для ЭМИ-оружия спутники GPS и ядерного управления, которые находятся на более высокой орбите, нежели другие. С одной стороны, эти отдаленные спутники крупнее и защищеннее от ядерного взрыва, с другой, как сказал CNN бывший чиновник Пентагона, для них тоже существует риск в зависимости от близости нахождения к ЭМИ, а также от возраста спутников и силы взрыва.

«Это не новая концепция, и как концепция она восходит к концу холодной войны», — сказал один американский чиновник телеканалу. По словам источников CNN, «большая опасность любого возможного ЭМИ-устройства на орбите заключается в том, что оно может сделать большие части определенных орбит непригодными для использования», то есть на орбите появится множество вышедших из строя спутников, «опасных для любых новых спутников», которые попытаются запустить в том числе для замены и ремонта тех, что были на орбите.

Несколько дней назад власти США сообщили о «серьезной угрозе национальной безопасности» из-за российской разработки, угрожающей спутникам. Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби 15 февраля рассказал, что эти противоспутниковые средства пока не развернуты. Он говорил, что Вашингтон связался с Москвой по данному вопросу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что сообщения о планах России вывести в космос ядерное оружие не более чем уловка Вашингтона, чтобы убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине. Он также говорил, что США не обращались к России по вопросу противоспутникового оружия, Москва готова к совместной работе с Вашингтоном в случае возникновения такой инициативы.