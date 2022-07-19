«Альфа-Групп» опровергла получение Фридманом и Авеном гражданства Украины

О том, что бизнесмены получили гражданство Украины, писал Telegram-канал «Образ будущего». В «Альфа-Групп» пригрозили обращением в правоохранительные органы из-за клеветы

Петр Авен и Михаил Фридман (слева направо) (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен не получали украинского гражданства и не обращались за ним, появившиеся в Сети сообщения об этом — фейк, заявил РБК представитель «Альфа-Групп».

«Представители «Альфа-Групп» рассматривают возможность обратиться в правоохранительные органы с просьбой завести уголовное дело по факту клеветы», — добавил он, комментируя соответствующие публикации в Telegram-каналах.

О том, что Фридман и Авен «получили украинское гражданство», 19 июля написал канал «Образ будущего». Его авторы утверждали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закрытый указ накануне вечером и теперь предприниматели должны реструктуризировать весь бизнес и перерегистрировать его на Украине.

Оба бизнесмена живут в Великобритании, под санкции которой попали в марте. Кроме того, в конце февраля санкции против Фридмана и Авена ввел ЕС — предприниматели оспорили их в суде. Власти западных стран считают, что сооснователь «Альфа-Групп» и экс-глава совета директоров Альфа-банка тесно связаны с российским президентом Владимиром Путиным.

Фридман после начала российской военной операции на Украине сказал, что «война никогда не может быть решением», и назвал конфликт трагедией для обоих народов. Авторов санкций он обвинил в непонимании России, так как бизнесмены, по его словам, не могут повлиять на решения руководства о спецоперации. Авен опроверг близкие связи с президентом: «Мы стараемся быть абсолютно вне политики. Во время встреч с Путиным я представлял «Альфа-Групп», но совершенно не себя лично». Оба предпринимателя пожаловались, что из-за санкций им пришлось отказаться от многих привычных вещей. Фридман сравнил жизнь под санкциями с домашним арестом, а Авен признался, что не знает, как теперь выживать.

У Авена на момент начала военной операции на Украине помимо российского было также гражданство Латвии. Власти этой страны после санкций заявили о поиске возможности лишить его гражданства. Фридман — гражданин России и Израиля, а родился он во Львове.

Читайте на РБК Pro Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи Pro Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Статьи Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Статьи Pro Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем Статьи Pro Заказы из зарубежных магазинов все равно приходят. Как это получается Заказы из зарубежных магазинов все равно приходят. Как это получается Статьи Pro В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать Прогнозы

В начале июня глава украинского Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков сообщил, что Фридман консультируется с властями Украины о возможности получить гражданство. «Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например Виктора Вексельберга, который родился в Дрогобыче», — добавил Новиков. В «Альфа-Групп» информацию опровергли.