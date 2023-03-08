США сняли санкции с бывшего дочернего банка «Сбера» в Казахстане

Сбербанк продал свою казахстанскую «дочку» холдингу «Байтерек» осенью прошлого года, после чего банк сменил название на Bereke Bank. Новый владелец подал в OFAC документы для снятия санкций

Вид на здание Минфина США (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Минфин США исключил из санкционного списка SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Тексакабанк, который «Сбер» продал в сентябре 2022-го, сообщается на сайте ведомства.

Сбербанк продал свою казахстанскую «дочку» холдингу «Байтерек» в начале сентября прошлого года. После этого банк был переименован в Bereke Bank. Новый владелец подал в OFAC документы для снятия санкций с кредитной организации. Банк сослался на то, что сменил собственника и теперь полностью принадлежит холдингу «Байтерек», чьим акционером в свою очередь является правительство Казахстана. В Bereke Bank рассчитывали, что решение об отмене ограничений будет принято в марте и они смогут вернуться к работе с валютными операциями и возобновить корреспондентские отношения с иностранными банками.

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С 6 марта этого года Bereke Bank перестал выдавать наличные с карт «Мир» российских банков, попавших под американские санкции, а также принимать платежи и переводы в любой валюте из/в Сбербанк, его дочерних организаций и филиалов. Кроме того, недоступны переводы по номеру телефона в Россию.

«Сбер» попал под санкции США 24 февраля 2022 года — в день начала военных действий на Украине. Сначала против банка были введены более мягкие ограничения и его активы не были заморожены. Санкции касались корреспондентских счетов, которые потребовали закрыть. Кроме того, в США запретили своим компаниям любые транзакции с участием банка или его «дочек». Однако уже весной «Сбер» оказался под полными блокирующими санкциями. Ограничительные меры коснулись и дочерних структур, в том числе казахстанской «дочки». Помимо того, Сбербанк был отключен от межбанковской системы совершения платежей SWIFT.