Bereke bank перестанет выдавать наличные с карт «Мир» некоторых банков

Казахстанский Bereke bank, ранее принадлежавший «Сберу», с 6 марта прекратит выдачу наличных с карт «Мир» российских банков, попавших под санкции США, сообщили vc.ru в службе поддержки банка.

Ограничения коснулись банков под американскими блокирующими санкциями. Однако если компания находится также под ограничениями Евросоюза, Великобритании и других стран, тоже могут возникнуть проблемы, добавили в службе поддержки.

Ранее банкоматы Bereke bank принимали карты «Мир» и при снятии с рублевых счетов выдавали тенге.

С 6 марта 2023 года Bereke bank перестанет принимать входящие и исходящие платежи и переводы в любой валюте из/в «Сбербанк», его дочерних организаций и филиалов. С той же даты будут недоступны переводы по номеру телефона в Россию, это можно будет сделать только по реквизитам счета.

«Сбер» продал свою казахстанскую «дочку» холдингу «Байтерек» в начале сентября прошлого года. После этого банк сменил название на Bereke Bank. Новый владелец кредитной организации также подал в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) пакет документов о снятии санкций с банка. По данным The Wall Street Journal и Reuters, американские власти согласились снять ограничения, они перестанут действовать с 6 марта.

В сентябре прошлого года казахстанские банки перестали принимать карты «Мир», после того как Минфин США опубликовал разъяснение, в котором предупредил, что организации, работающие с оператором этих карт, «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». В декабре OFAC разрешило казахстанским банкам совершать операции по картам «Мир» для частных лиц. В то же время операции через систему «Мир» останутся под особым контролем Минфина США, отметили в Агентстве по регулированию и развитию финрынка Казахстана.