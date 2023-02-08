США решили снять санкции с бывшей дочки «Сбера» в Казахстане

Дочку «Сбера» в августе выкупил казахстанский государственный холдинг. Так как теперь она принадлежит не российской подсанкционной компании, США приняли решение исключить ее из санкций

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Минфин США решил отменить санкции, введенные против дочерней компании «Сбера» в Казахстане, поскольку она перестала принадлежать российской организации, сообщают The Wall Street Journal и Reuters. Информацию агентству подтвердил американский чиновник и пресс-секретарь нового владельца.

Речь идет о коммерческом банке-дочке, который после введения санкций против «Сбербанка» выкупил казахстанский национальный управляющий холдин «Байтерек» (принадлежит государству). Он изменил название банка на Bereke Bank и также поменял состав его правления.

Санкции против этого банка перестанут действовать с 6 марта.

«Байтерек» сообщил о покупке дочки «Сбера» в августе прошлого года. «Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка. <...> Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции», — говорилось в сообщении холдинга.

«Сбер» попал под санкции США 24 февраля 2022 года — в день начала спецоперации на Украине. Сначала организация оказалась под более мягкими ограничениями по сравнению с другими российскими банками (например, ВТБ), ее активы не были заморожены. Санкции касались корреспондентских счетов банка — их потребовали закрыть. Кроме того, в США запретили своим компаниями любые транзакции с участием банка или его дочек.

Однако в апреле ограничения были расширены: «Сбер» попал под полные блокирующие санкции США. Под санкциями оказались и дочерние компании, в том числе и казахстанская. Кроме того, банк был отключен межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

«Сбербанк» сообщал, что, несмотря на ограничения, продолжит работать в штатном режиме, и исключил влияние санкций на обслуживание своих клиентов.