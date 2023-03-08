Politico узнала о попытке США установить западные ракеты на самолеты ВСУ

Ракета «воздух-воздух» была разработана для современных истребителей стран Запада, в США пытаются установить ее в истребители Украины советского производства. Ракету должен наводить авиарадар, с этим связана основная проблема

МиГ-29 (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Военные США изучают возможность установки передовых ракет «воздух-воздух» западного образца на украинские истребители МиГ советского производства, пишет Politico со ссылкой на источники среди чиновников Пентагона и еще одного собеседника, участвующего в обсуждении вопроса.

Речь идет о ракетах средней дальности AIM-120, которые предназначены для ударов западных истребителей, например, американских F-16. Пока процесс интеграции идет тяжело, так как ракета должна быть не только установлена на самолете, но и взаимодействовать с радаром истребителя, рассказали источники. Для пуска ракеты авиарадар указывает для нее цель и направляет ракету, пока она не окажется достаточно близко, чтобы обнаружить цель самостоятельно.

В Пентагоне сейчас трудятся над ответами к вопросам «как монтировать эту штуку» и можно ли заставить всю электронику в самолете «разговаривать с этой штукой», которая не была предназначена для запуска с этого самолета, отметил один из собеседников Politico.

Источники газеты заявили о беспокойстве тем, что у Украины заканчиваются средства ПВО, они также уверены, что ВСУ планируют начать контрнаступление в ближайшие шесть-восемь недель.

Пентагон комментировать данные Politico отказался, отметив лишь, что в США постоянно контактируют с украинскими коллегами для предоставления необходимой помощи в области безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. «Наше внимание по-прежнему будет сосредоточено на предоставлении Украине реальной боеспособности, позволяющей ей защищать свою страну», — заверил подполковник. Гаррон Гарн.

Власти Украины после согласия западных стран предоставить современные танки увеличили давление по вопросу получения современных западных истребителей. Власти США пока не намерены удовлетворять этот запрос, полагая, что сейчас потребности ВСУ заключаются в системах ПВО и другой технике. «[Украине] нужны танки, ей нужна артиллерия, ей нужна противовоздушная оборона, HIMARS», — говорил президент США Джо Байден.

При этом, по данным Politico и NBC, два украинских летчика прибыли в США, чтобы американские военные определили необходимое количество времени для обучения управлению боевыми самолетами, в том числе истребителями F-16.

Власти России критикуют поставки на Украину западного вооружения. Кремль видел причины эскалации конфликта в передаче танков и «продолжении дискуссии теперь уже по авиационной компоненте».



