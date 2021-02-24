Глава Microsoft заявил о доказательствах причастности России к кибератаке

Массовые атаки на американские ведомства и компании прошли в декабре. Как утверждает президент Microsoft Брэд Смит, данные компании указывают на российскую разведку

Президент Microsoft Брэд Смит (Фото: POOL New / Reuters)

Президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что у компании есть свидетельства причастности российской разведки к массовой кибератаке на системы американских ведомств федерального правительства и коммерческих компаний в декабре 2020 года. Об этом Смит заявил в ходе слушаний в комитете сената по разведке. Трансляция слушаний велась на Youtube-канале программы PBS NewsHour.

«На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще», — сказал Смит.

При этом глава специализирующейся на кибербезопасности Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у его компании нет данных о причастности Москвы к атаке. Глава компании по кибербезапосности FireEye Кевин Мандиа на слушаниях сказал, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия. «Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран», — уточнил он.

О массовой хакерской атаке на американские ведомства и компании стало известно в декабре прошлого года. Хакеры получили доступ к системе Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации (структура Министерства торговли). Как писала газета The Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29, или Cozy Bear, работающая на российскую Службу внешней разведки.