Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на компании в США

По данным Microsoft, хакеры с помощью сервера Exchange Server пытались заполучить информацию от целого ряда компаний в США. В корпорации считают, что за атакой стоит группировка Hafnium, якобы спонсируемая властями КНР

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Китайские хакеры атаковали локальные версии сервера почтовых ящиков Microsoft Exchange Server, пытаясь получить информацию от различных организаций в США, говорится в сообщении компании.

По ее информации, речь идет о хакерской группировке, которая носит название Hafnium. Целью этой группировки было получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных организаций, аналитических центров и ряда других организаций. В Microsoft считают, что Hafnium поддерживают китайские власти.

По данным компании, атаки проводились в три этапа. Сначала хакеры получали доступ к серверу Exchange с помощью украденных паролей или ранее не выявленных уязвимостей, а затем создавали вредоносный скрипт для удаленного управления взломанным сервером. После этого хакеры использовали этот удаленный доступ с частных серверов в США для кражи данных из сети организации, сообщили в Microsoft.

Какие учреждения подверглись хакерской атаке и удалось ли злоумышленникам завладеть какой-либо информацией, в компании не уточнили. Однако в Microsoft отметили, что проинформировали затронутые атакой ведомства и выпустили обновление, которое должно защитить пользователей Exchange Server.