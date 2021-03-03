Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на компании в США
Китайские хакеры атаковали локальные версии сервера почтовых ящиков Microsoft Exchange Server, пытаясь получить информацию от различных организаций в США, говорится в сообщении компании.
По ее информации, речь идет о хакерской группировке, которая носит название Hafnium. Целью этой группировки было получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных организаций, аналитических центров и ряда других организаций. В Microsoft считают, что Hafnium поддерживают китайские власти.
По данным компании, атаки проводились в три этапа. Сначала хакеры получали доступ к серверу Exchange с помощью украденных паролей или ранее не выявленных уязвимостей, а затем создавали вредоносный скрипт для удаленного управления взломанным сервером. После этого хакеры использовали этот удаленный доступ с частных серверов в США для кражи данных из сети организации, сообщили в Microsoft.
Какие учреждения подверглись хакерской атаке и удалось ли злоумышленникам завладеть какой-либо информацией, в компании не уточнили. Однако в Microsoft отметили, что проинформировали затронутые атакой ведомства и выпустили обновление, которое должно защитить пользователей Exchange Server.