Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
В России сообщили о предстоящих совместных учениях с Белоруссией Политика, 08:37 Ян дисквалифицирован за запрещенный удар и потерял титул чемпиона UFС Спорт, 08:24 СМИ узнали о просьбах Киева к Лондону помешать фильму о «вагнеровцах» Политика, 08:16 Bloomberg предупредил о глобальном кризисе из-за уязвимости Microsoft Технологии и медиа, 07:59 Забота о женском здоровье: что важно знать РБК и Инвитро, 07:59 Махачев потребовал более сильного соперника после победы над Добером Спорт, 07:55 Россиянин Махачев одержал победу в UFC после перерыва в 1,5 года Спорт, 07:30 Аскаров рассказал о тактике на бой против против Бенавидеза в UFC Спорт, 07:05 Врачи допустили рост числа зараженных COVID-19 в России к середине весны Общество, 06:56 Как именно big data и интернет вещей меняют жизнь российских городов РБК и Минстрой, 06:41 Гидрометцентр спрогнозировал морозы в Москве до минус 21 градуса Общество, 06:22 Россиянин Аскаров одержал третью подряд победу в UFC Спорт, 05:50 S7 опровергла задержку рейса из-за визита Мишустина в Кемерово Общество, 05:22 Кожемяко предложил намусорившему единороссу оплатить обустройство сквера Общество, 04:58
Технологии и медиа ,  
0 

Bloomberg предупредил о глобальном кризисе из-за уязвимости Microsoft

По данным агентства, по всему миру оказались взломаны 60 тыс. организаций, использующих продукты Microsoft. Ранее Reuters писал об угрозе взлома 20 тыс. американских компаний
Microsoft MSFT $232,18 +2,51% Купить
Фото: Carlo Allegri / Reuters
Фото: Carlo Allegri / Reuters

Ситуация с хакерской атакой на программное обеспечение Microsoft превращается в глобальный кризис кибербезопасности, пишет Bloomberg.

По меньшей мере 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении корпорации Exchange Server, сообщило агентство со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов.

Представитель властей США сообщил агентству, что на всех уровнях американского правительства принимаются меры, чтобы «оценить и устранить последствия» действий хакеров. «Угроза сохраняется и развивается, и мы призываем операторов интернет-сетей относиться к ней со всей серьезностью», — приводит агентство слова неназванного представителя Белого дома.

СМИ узнали об угрозе взлома 20 тыс. компаний из-за уязвимости Microsoft
Технологии и медиа
Фото:Carlo Allegri / Reuters

Об атаке на сервера почтовых ящиков Exchange Server компания Microsoft сообщила 2 марта. По данным компании, за атакой стоит китайская хакерская группировка под названием Hafnium. Хакеры пытались получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных учреждений, аналитических центров и ряда других организаций, указали в Microsoft.

Участники группировки использовали неизвестный ранее механизм, при котором были украдены пароли или найдены уязвимости в работе программного обеспечения, созданного для обмена сообщениями и корпоративной коммуникации.

5 марта Reuters сообщило, что уязвимость программного обеспечения  Microsoft поставила под угрозу взлома более 20 тыс. организаций в США. 
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала, что речь идет о серьезной уязвимости, которая продолжает представлять угрозу.

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье РБК Pro: как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg РБК Pro: когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в свою очередь заявил, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам взломов программного обеспечения Microsoft.

Автор
Анастасия Батманова
Microsoft США
Материалы по теме
СМИ узнали об угрозе взлома 20 тыс. компаний из-за уязвимости Microsoft
Технологии и медиа
Microsoft представил новые функции в Teams
Технологии и медиа
Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на компании в США
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter