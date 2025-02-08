Премьер Грузии оценил возможность восстановления дипотношений с Россией

У Тбилиси «нет возможности» восстановить дипломатические отношения с Россией из-за ее позиции по Абхазии и Южной Осетии, заявил Кобахидзе. Грузия видит урегулирование мирным, сказал он. МИД исключал пересмотр признания республик

Ираклий Кобахидзе (Фото: Denes Erdos / AP / ТАСС)

У Грузии «нет возможности» восстановить с Россией дипломатические отношения из-за позиции Москвы по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в интервью Euronews.

«Нет возможности восстановить дипломатические отношения [с Россией] из-за оккупации наших двух исторических регионов», — сказал он.

Кобахидзе отметил, что территориальная целостность Грузии признана международным сообществом, и она должна защищать свои национальные интересы в этом отношении.

«Но наше видение мирное», — подчеркнул премьер, добавив, что «немирное решение абсолютно невозможно».

Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией в 2008 году после войны в августе того же года. Суверенитет этих республик поддерживают еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру, остальные государства мира рассматривают их как часть Грузии. МИД России исключал пересмотр признания независимости двух республик. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в том же году после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

В Тбилиси говорили о планах на мирное воссоединение и восстановление территориальной целостности, нынешний статус республик власти называют «оккупацией». Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в 2024 году пообещал, что власти Грузии «найдут в себе силы» извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году. Его слова спровоцировали протесты в стране.

Российский МИД обратил внимание на смягчение риторики властей Грузии. Трем странам предстоит самостоятельно определить, в каком формате им мириться, а Россия при наличии общей заинтересованности готова помочь в «обеспечении договоренностей о ненападении», говорил глава ведомства Сергей Лавров.

Власти Грузии положительно оценили готовность Москвы и предложили перейти от слов к делу, начав с вывода российских войск в Абхазии и Южной Осетии.