Премьер Грузии оценил возможность восстановления дипотношений с Россией
У Грузии «нет возможности» восстановить с Россией дипломатические отношения из-за позиции Москвы по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в интервью Euronews.
«Нет возможности восстановить дипломатические отношения [с Россией] из-за оккупации наших двух исторических регионов», — сказал он.
Кобахидзе отметил, что территориальная целостность Грузии признана международным сообществом, и она должна защищать свои национальные интересы в этом отношении.
«Но наше видение мирное», — подчеркнул премьер, добавив, что «немирное решение абсолютно невозможно».
Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией в 2008 году после войны в августе того же года. Суверенитет этих республик поддерживают еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру, остальные государства мира рассматривают их как часть Грузии. МИД России исключал пересмотр признания независимости двух республик.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в том же году после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.
В Тбилиси говорили о планах на мирное воссоединение и восстановление территориальной целостности, нынешний статус республик власти называют «оккупацией». Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в 2024 году пообещал, что власти Грузии «найдут в себе силы» извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году. Его слова спровоцировали протесты в стране.
Российский МИД обратил внимание на смягчение риторики властей Грузии. Трем странам предстоит самостоятельно определить, в каком формате им мириться, а Россия при наличии общей заинтересованности готова помочь в «обеспечении договоренностей о ненападении», говорил глава ведомства Сергей Лавров.
Власти Грузии положительно оценили готовность Москвы и предложили перейти от слов к делу, начав с вывода российских войск в Абхазии и Южной Осетии.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин