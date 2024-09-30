Грузия предложила России перейти к делу по сближению с Абхазией и Осетией

Власти Грузии заявили о намерении помириться с Сухумом и Цхинвалом, а также извиниться за войну 2008 года. Лавров пообещал помочь в этом процессе, на что глава правящей партии предложил начать с вывода российских войск

Каха Каладзе (Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС)

Правительство Грузии положительно оценивает заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о готовности помочь сближению Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает Mtavari.

«Тот факт, что Россия приветствует примирение и будет способствовать ему, безусловно, позитивен. Однако я бы сказал, что после этих заявлений было бы неплохо уже предпринять эффективные шаги», — продолжил Каладзе.

В рамках этого процесса он предложил приступить к разработке плана вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии. Каладзе подчеркнул, что грузинское правительство сделает все, чтобы примириться «с нашими осетинскими братьями и сестрами» и резюмировал: «Только путем мира, взаимного прощения мы сможем восстановить территориальную целостность и сосуществование».

Абхазская ССР была автономной республикой в составе Грузинской ССР, а Южная Осетия входила в состав последней в статусе автономной области. После распада Советского Союза обе республики объявили о своей независимости. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и начала обстрел столицы республики — Цхинвала. Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента России, объявил о начале операции «по принуждению к миру», конфликт длился пять дней. В конце того же месяца Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Помимо России, суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. Грузия заявляла, что собирается мирным путем восстановить территориальную целостность страны, нынешний статус республик Тбилиси называет «оккупацией».

Комментарии Лаврова, о которых идет речь, прозвучали в конце сентября на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Он обратил внимание на готовность Тбилиси к «историческому примирению» и отметил, что сами стороны должны определить в какой форме им мириться, а Россия, в случае общей заинтересованности, готова помочь в «обеспечении договоренностей о ненападении».

Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили пообещал, что власти Грузии «найдут в себе силы» извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году. Его слова спровоцировали протесты в стране.