Грузия предложила России перейти к делу по сближению с Абхазией и Осетией
Правительство Грузии положительно оценивает заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о готовности помочь сближению Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает Mtavari.
«Тот факт, что Россия приветствует примирение и будет способствовать ему, безусловно, позитивен. Однако я бы сказал, что после этих заявлений было бы неплохо уже предпринять эффективные шаги», — продолжил Каладзе.
В рамках этого процесса он предложил приступить к разработке плана вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии. Каладзе подчеркнул, что грузинское правительство сделает все, чтобы примириться «с нашими осетинскими братьями и сестрами» и резюмировал: «Только путем мира, взаимного прощения мы сможем восстановить территориальную целостность и сосуществование».
Абхазская ССР была автономной республикой в составе Грузинской ССР, а Южная Осетия входила в состав последней в статусе автономной области. После распада Советского Союза обе республики объявили о своей независимости. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и начала обстрел столицы республики — Цхинвала. Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента России, объявил о начале операции «по принуждению к миру», конфликт длился пять дней. В конце того же месяца Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Помимо России, суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
Грузия заявляла, что собирается мирным путем восстановить территориальную целостность страны, нынешний статус республик Тбилиси называет «оккупацией».
Комментарии Лаврова, о которых идет речь, прозвучали в конце сентября на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Он обратил внимание на готовность Тбилиси к «историческому примирению» и отметил, что сами стороны должны определить в какой форме им мириться, а Россия, в случае общей заинтересованности, готова помочь в «обеспечении договоренностей о ненападении».
Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили пообещал, что власти Грузии «найдут в себе силы» извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году. Его слова спровоцировали протесты в стране.
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