Минтранс анонсировал возобновление воздушного сообщения с Абхазией
Первый тестовый рейс в отреставрированный аэропорт имени Владислава Ардзинба в Сухуме после более чем 30-летнего перерыва запланирован на пятницу, 7 февраля. Об этом сообщил Минтранс России по итогам встречи главы министерства Романа Старовойта и кандидата в президенты республики Бадры Гунбы
Рейс будет частью подготовки к возобновлению прямого авиасообщения между странами. Ожидается, что регулярные перелеты наладят к началу туристического сезона, в мае 2025 года.
Российская авиакомпания «ЮВТ Аэро» из Татарстана подтвердила готовность летать в Сухум, сообщает агентство «Sputnik Абхазия». Старовойт добавил, что еще как минимум два перевозчика проявили интерес к этому направлению.
Сухумский аэропорт закрыли в 1993 году по решению Международной организации гражданской авиации (ICAO) из-за войны республики с Грузией. Летом 2023 года Россия и Абхазия договорились о реконструкции воздушной гавани.
В октябре 2023 года конкурс на ремонт аэропорта выиграла российская компания «Инфраструктурное развитие». Собственником компании является Рашид Рашидович Нургалиев — полный тезка одного из сыновей бывшего главы МВД России Рашида Нургалиева.
Согласно проекту, инвестор должен реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропорта длиной 3100 м и шириной 45 м, а также рулежную дорожку и обновить историческое здание. Пропускная способность нового комплекса составит 1300 пассажиров в час.
Сейчас из России в Сухум можно добраться только наземным транспортом или по воде.
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