Reuters узнал о санкциях США против главного прокурора МУС
Главный прокурор МУС Карим Хан, который выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны страны Йоава Галанта, попал под санкции США. Об этом сообщили Reuters два осведомленных источника.
Президент США Дональд Трамп ввел санкции против МУС в ночь на 7 февраля. Израильский премьер посетил Соединенные Штаты тремя днями ранее. Вашингтон обвинил МУС в злоупотреблении властью, незаконном преследовании американских служащих и необоснованной выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В указе подчеркивается, что у суда нет юрисдикции в отношении США и Израиля.
В тексте документа не приводятся имена конкретных лиц, на которых распространяются санкции: они должны быть изложены в приложении или дополнительно определены госсекретарем США по согласованию с Минюстом и Минфином. Госсекретарь и министр финансов должны в течение 60 дней представить президенту список лиц, против которых вводятся санкции.
Приложение пока не опубликовано, но в нем есть имя Карима Хана, гражданина Великобритании, сообщили Reuters источники. Меры против него включают заморозку активов в США и запрет на посещение Соединенных Штатов для него самого и членов его семьи. То же касается и других лиц, против которых будут введены санкции.
В 2020 году Трамп ввел санкции против предшественницы Карима Хана Фату Бенсуды за ее решение начать расследование военных преступлений, совершенных в Афганистане всеми сторонами, в том числе США, отмечает Associated Press. Однако при экс-президенте Джо Байдене эти санкции были сняты, и США вновь стали сотрудничать с МУС.
США не ратифицировали Римский статут — основополагающий документ Международного уголовного суда. Как и Израиль, они не входят в число членов МУС.
Нетаньяху приветствовал санкции против МУС, введенные Трампом. Ограничения поставят под угрозу доступ МУС к банковским и платежным системам, IT-инфраструктуре, а также не позволят базирующимся в США компаниям вести бизнес с судом или проводить транзакции суда, писала The Guardian. Среди главных проблем — зависимость МУС от американской компании Microsoft, которая помогает модернизировать судебные IT-системы. Облачная платформа Microsoft Azure имеет настолько важное значение, что источники издания прогнозируют, что деятельность суда будет парализована.
«Мы, по сути, храним все наши доказательства в облаке», — пояснял газете один из источников.
В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд подозревает их в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.
Российский Следственный комитет возбудил в отношении Хана и судей МУС уголовное дело. В Кремле подчеркивают, что Россия не признает юрисдикцию суда. Решения инстанции ничтожны с точки зрения права, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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