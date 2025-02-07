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Война санкций ,  
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Нетаньяху поблагодарил Трампа за санкции против МУС

Сюжет
Война санкций
Биньямин Нетаньяху (в центре)
Биньямин Нетаньяху (в центре) (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за введение санкций против Международного уголовного суда (МУС). Сообщение с благодарностью офис израильского премьера опубликовал на странице в Х.

«Спасибо, президент Трамп, за ваш смелый указ в отношении МУС. Он защитит Америку и Израиль от антиамериканского и антисемитского коррумпированного суда, у которого нет ни юрисдикции, ни оснований для судебного преследования», — передает офис премьера слова Нетаньяху.

Трамп ввел санкции против МУС
Политика
Дональд Трамп

В ноябре 2024 года суд выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галланта. По мнению судей, оба «намеренно и сознательно» без военной необходимости лишили проживающих в секторе Газа гражданских лиц доступа к предметам первой необходимости, включая еду, воду, лекарства, топливо и электричество, что привело к гибели мирного населения.

Трамп 7 февраля 2025 года подписал указ о финансовых санкциях против МУС за расследования против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля.

Санкции поставят под угрозу доступ МУС к банковским и платежным системам, IT-инфраструктуре, а также не позволят базирующимся в США компаниям вести бизнес с судом или проводить транзакции суда.

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Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Международный уголовный суд санкции
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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