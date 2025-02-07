Нетаньяху поблагодарил Трампа за санкции против МУС

Биньямин Нетаньяху (в центре) (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за введение санкций против Международного уголовного суда (МУС). Сообщение с благодарностью офис израильского премьера опубликовал на странице в Х.

«Спасибо, президент Трамп, за ваш смелый указ в отношении МУС. Он защитит Америку и Израиль от антиамериканского и антисемитского коррумпированного суда, у которого нет ни юрисдикции, ни оснований для судебного преследования», — передает офис премьера слова Нетаньяху.

В ноябре 2024 года суд выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галланта. По мнению судей, оба «намеренно и сознательно» без военной необходимости лишили проживающих в секторе Газа гражданских лиц доступа к предметам первой необходимости, включая еду, воду, лекарства, топливо и электричество, что привело к гибели мирного населения.

Трамп 7 февраля 2025 года подписал указ о финансовых санкциях против МУС за расследования против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля.

Санкции поставят под угрозу доступ МУС к банковским и платежным системам, IT-инфраструктуре, а также не позволят базирующимся в США компаниям вести бизнес с судом или проводить транзакции суда.