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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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МУС приготовился к драконовским санкциям от Трампа

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Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп может парализовать работу МУС, поскольку тот хранит все улики в облачном хранилище американской компании, которая будет обязана по приказу президента разорвать сотрудничество
Дональд Трамп (в центре)
Дональд Трамп (в центре) (Фото: Melina Mara / Reuters)

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге ожидает в течение недели введения агрессивных экономических санкций со стороны администрации нового президента США Дональда Трампа, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

МУС готовится к «худшему сценарию» с драконовскими финансовыми санкциями и ограничениями на поездки в отношении руководящего состава суда, включая главного прокурора Карима Хана и судей.

Угроза американских санкций нависла над МУС с начала месяца, когда палата представителей США одобрила соответствующий законопроект. Скоро документ планируется представить на голосование в сенат. Собеседники издания опасаются, что Трамп не станет ждать до принятия законопроекта конгрессом и своим указом создаст правовую основу для нескольких раундов санкций.

«Есть опасения, что санкции будут использованы для закрытия суда, для его уничтожения, а не просто для того, чтобы связать ему руки», — рассказал один из должностных лиц МУС.

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Санкции поставят под угрозу доступ МУС к банковским и платежным системам, ИТ-инфраструктуре, а также не позволят базирующимся в США компаниям вести бизнес с судом или проводить транзакции суда. Среди главных проблем — зависимость МУС от американской компании Microsoft, которая помогает модернизировать судебные ИТ-системы. Облачная платформа Microsoft Azure имеет настолько важное значение, что источники издания прогнозируют, что деятельность суда будет парализована.

«Мы по сути храним все наши доказательства в облаке», — пояснил один из собеседников.

Негативное отношение Республиканской партии к МУС вызвано ордерами на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галланта. Обоих подозревают в преступлениях против человечности и военных преступлениях, они претензии отвергают.

«Ожидайте в январе решительного ответа на антисемитскую предвзятость МУС и ООН», — пообещал советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. В сенате США предупредили, что будут рассматривать ордер «не только как угрозу суверенитету Израиля, но и суверенитету Соединенных Штатов».

США не признают юрисдикцию МУС. Более того, с 2002 года был принят закон о защите американских военнослужащих (The American Service-Members' Protection Act, ASPA), неофициально именуемый «Законом о вторжении в Гаагу», поскольку уполномочивает президента США использовать «все необходимые и уместные средства» для освобождения военнослужащих США и «охваченных союзнических лиц».

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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