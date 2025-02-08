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Политика ,  
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Бербок увидела «радость» для Путина в санкциях Трампа против МУС

Бербок: Путин «был бы очень рад» прекращению работы МУС из-за санкций Трампа

Закрытие Международного уголовного суда (МУС) в связи с санкциями со стороны американского президента Дональда Трампа принесло бы президенту России Владимиру Путину большую радость, заявила глава МИДа Германии Анналена Бербок.

«Если бы МУС теперь не смог продолжать свою работу, Путин был бы очень рад», — говорится в пресс-релизе на сайте МИДа Германии.

МУС ответил на санкции Трампа обещанием продолжить работу
Политика
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Трамп ввел ограничения против МУС накануне. Документ предусматривает финансовые санкции и визовые ограничения в отношении должностных лиц суда, которые поддерживают расследования против граждан США и их союзников, а также против членов семей этих лиц.

Кроме этого, в указе говорится о «необоснованных ордерах на арест» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. В ответ МУС осудил санкции США и пообещал продолжать работу.

В марте 2023 года МУС также выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кремль назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС.

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Владимир Путин Анналена Бербок МУС Дональд Трамп
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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