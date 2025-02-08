Глава Минобороны Британии усомнился в скорых переговорах по Украине

Лэмми считает, что боевые действия на Украине продлятся еще как минимум несколько месяцев, а переговоры не начнутся в ближайшие недели, поскольку Путин не выражает желания вести диалог. Москва не раз заявляла об открытости диалогу

Дэвид Лэмми (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине вряд ли начнутся в течение нескольких недель, заявил в интервью The Guardian министр обороны Великобритании Дэвид Лэмми после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве.

«Украинцам совершенно ясно, что не может быть прекращения огня до начала переговоров. Поэтому я не ожидаю прекращения огня в этой войне в ближайшее время. Мне совершенно ясно, что [президент России Владимир] Путин в данный момент не проявляет желания вести переговоры. И поэтому, к сожалению, я думаю, что эта война на истощение продлится еще несколько месяцев», — считает британский министр.

По мнению Лэмми, в США разделяют точку зрения, что российский президент «не проявляет абсолютно никакого желания вести переговоры», поэтому глава британского Минобороны не уверен, что «до мирных переговоров еще несколько недель».

Разговоры о скором начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине активизировались после инаугурации Дональда Трампа, который обещал в короткие сроки завершить боевые действия. В начале января республиканец выразил надежду, что ему это удастся за полгода.

Команда республиканца представила ему план урегулирования еще летом 2024 года. Эта инициатива предусматривает продолжение военной помощи Украине при условии начала переговоров и угрозу России нарастить поставки оружия Киеву, если Москва откажется от диалога. Команда Трампа обсудит возможные варианты урегулирования с европейскими союзниками на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

Трамп после инаугурации пригрозил России санкциями и пошлинами. В начале февраля он предложил Киеву предоставлять военную помощь в обмен на украинские редкоземельные металлы. Совместная с США разработка таких месторождений на Украине является одним из пунктов «плана победы», который президент Владимир Зеленский представил республиканцу в октябре. Зеленский 7 февраля заявил, что согласен на сделку с Трампом, подчеркнув, что Украине не будет делиться своими ресурсами даром.

Также украинский президент выразил готовность к прямым переговорам с Путиным, «если это будет единственная конфигурация, в которой мы можем достичь мира для граждан Украины».

В Москве не раз подчеркивали готовность к переговорам. Путин в конце января говорил, что вести переговоры Россия готова с «кем угодно», если у Украины будет такое желание, но Зеленский, по его мнению, «в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать». «Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — заявил Путин в интервью телеведущему Павлу Зарубину.

Москва считает Зеленского нелегитимным, поскольку его полномочия официально завершились в мае 2024 года, а выборы на Украине не проводили из-за военного положения. Путин называл единственной легитимной властью на Украине Верховную раду и ее спикера Руслана Стефанчука.