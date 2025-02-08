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Военная операция на Украине ,  
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DN узнала, что группу союзников Украины впервые возглавит Британия

Defense News: Британия впервые возглавит заседание контактной группы по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Следующее заседание контактной группы по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group — UDCG), которое пройдет 12 февраля, впервые возглавит Великобритания, сообщает газета Defense News.

Это будет 26-я по счету встреча Контактной группы, ее возглавит госсекретарь Соединенного Королевства по вопросам обороны Джон Хили. Это первый случай за три года, когда заседание созывает не министр обороны США, уточняет издание.

Заседания контактной группы по Украине формата «Рамштайн» в Германии проводятся с 2022 года по инициативе бывшего главы Пентагона Ллойда Остина после того, как Россия начала проведение специальной военной операции на Украине. Их цель — синхронизировать и ускорить оказание военной помощи.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки вооружений Украине, поясняя, что они лишь затягивают боевые действия и увеличивают число жертв конфликта.

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Предыдущая, 25-я встреча Контактной группы по обороне Украины прошла 9 января в Германии. Это было последнее заседание формата «Рамштайн» перед инаугурацией президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января. Многие страны тогда заявляли о возможном прекращении военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

На пресс-конференции после январской встречи Остин подвел итоги работы UDCG. По его данным, за два с половиной года партнеры вложили в оборону Украины около $126 млрд.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исход конфликта, но лишь затягивает его.

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