СК назвал маркировку сбившей Ил-76 ракеты

Следователи нашли 116 фрагментов корпусов, на них были маркировки на английском языке. Накануне о том, что Ил-76 с пленными сбили из Patriot, заявил Владимир Путин

Фото: СК России

Самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области 24 января, был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes, следует из сообщения Следственного комитета России.

«В ходе исследования объектов на изъятых фрагментах обнаружены маркировочные обозначения: «ASSY 11455748», «SN740179», «ASSY 11461343», «SN740206», «ASSY 11461865», «SN740207», «Raytheon», «CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018», а также «18876 ASSY», «MARTIN MARIETA» и «10253043-39 02 S/N 80025», — говорится в сообщении. Следователи нашли 116 фрагментов корпусов и механизм двух ракет.

Накануне о том, что Ил-76 с украинскими пленными сбили из Patriot, сообщил президент Владимир Путин. Ранее он не исключал, что украинские военные могли сбить борт случайно, однако «ни при каких обстоятельствах» крушение не могло быть связано с дружественным огнем, отмечал президент. Путин также заявил, что российская сторона настаивает на проведении международного расследования и «просит прислать международных экспертов и провести этот анализ».

Ил-76 был сбит 24 января у села Яблоново в Белгородской области. По данным Минобороны и СК, самолет атаковали из населенного пункта Липцы Харьковской области. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, все погибли, говорили в российском ведомстве. СК завел дело по статье о теракте.

В военной разведке Украины заявили, что Киев не был предупрежден о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомлен о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом». Президент Владимир Зеленский также заявил, что Киев будет требовать международного расследования.