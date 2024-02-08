Прокурор запросил 8 и 7,5 лет фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова
Прокурор запросил восемь лет колонии строгого режима для коммерческого директора «Осторожно, Media» Кирилла Суханова и семь с половиной лет для авторов телеграм-канала «Тушите свет» — экс-главреда Tatler Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева — по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает ТАСС. Прения проходят в закрытом режиме в Хамовническом районном суде Москвы.
Журналистка Ксения Собчак назвала запрошенный обвинением срок «невероятной жестокостью» и выразила надежду на «справедливость и мудрость суда».
Суханов и Романовский попали под арест в октябре 2022 года. Их дело связано с так называемыми «блоками на негатив» — обязательства не публиковать негативные материалы о тех, кто оплатил блок. По версии следствия, фигуранты дела подготовили статью для канала «Тушите свет» с информацией, которая могла причинить вред интересам Чемезова и его близких. Чтобы статья не вышла, они вымогали у него 11 млн руб.
В ноябре того же года по этому же делу арестовали журналиста светской хроники Тамерлана Бигаева. По данным телеграм-канала Baza, он был одним из администраторов «Тушите свет».
Собчак извинилась перед главой «Ростеха» за «своих коллег», отметив, что Романовский, Суханов и Бигаев «искренне сожалеют о произошедшем».
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