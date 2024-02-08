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Прокурор запросил 8 и 7,5 лет фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

Обвиняемым в вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова запросили 8 и 7,5 лет
По делу о вымогательстве у главы «Ростеха» 11 млн руб. за непубликацию статьи о нем проходят коммерческий директор «Осторожно, Media» Суханов, экс-главред Tatler Романовский, а также журналист Бигаев
Тамерлан Бигаев, Ариан Романовский и Кирилл Суханов на мониторе во время видеотрансляции на заседании суда
Тамерлан Бигаев, Ариан Романовский и Кирилл Суханов на мониторе во время видеотрансляции на заседании суда (Фото: Виталий Смольников / «Коммерсантъ»)

Прокурор запросил восемь лет колонии строгого режима для коммерческого директора «Осторожно, Media» Кирилла Суханова и семь с половиной лет для авторов телеграм-канала «Тушите свет» — экс-главреда Tatler Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева — по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает ТАСС. Прения проходят в закрытом режиме в Хамовническом районном суде Москвы.

Журналистка Ксения Собчак назвала запрошенный обвинением срок «невероятной жестокостью» и выразила надежду на «справедливость и мудрость суда».

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Суханов и Романовский попали под арест в октябре 2022 года. Их дело связано с так называемыми «блоками на негатив» — обязательства не публиковать негативные материалы о тех, кто оплатил блок. По версии следствия, фигуранты дела подготовили статью для канала «Тушите свет» с информацией, которая могла причинить вред интересам Чемезова и его близких. Чтобы статья не вышла, они вымогали у него 11 млн руб.

В ноябре того же года по этому же делу арестовали журналиста светской хроники Тамерлана Бигаева. По данным телеграм-канала Baza, он был одним из администраторов «Тушите свет».

Собчак извинилась перед главой «Ростеха» за «своих коллег», отметив, что Романовский, Суханов и Бигаев «искренне сожалеют о произошедшем».

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