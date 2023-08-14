Мосгорсуд отказался освобождать полковника ФСБ из «Кремлевской прачки»

Защита просила отпустить его под домашний арест, так как «система не может есть сама себя»

Михаил Поляков (в центре) (Фото: ТАСС)

В понедельник, 14 августа, Московский городской суд отказал защите отставного полковника ФСБ, администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, в изменении меры пресечения, передает корреспондент РБК.

В суде адвокат Шота Горгадзе ходатайствовал о приобщении медицинских документов о состоянии здоровья Михаила Полякова (о наличии хронических заболеваний), а также наградных документов и грамот. В свою очередь, Михаил Поляков, отвечая на вопросы судьи, сообщил, что родился в Южно-Сахалинске и имеет высшее военное образование. Он также заявил, что является инвалидом второй группы. Поляков сообщил, что у него на попечении жена-инвалид, престарелая мать и несовершеннолетний ребенок. Он также добавил, что до 2026 года у него есть запрет на выезд из России и скрываться он не собирается.

Другой адвокат Марта Костина сообщила, что Поляков отдал 30 лет службе родине. «Система не может есть сама себя», — заявила защитник. Она попросила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации.

Судья зачитал, что в 2019 году Поляков получил «Орден дружбы», в 2015-м — нагрудный знак за отличие несения службы по защите конституционного строя, имеет медаль Росфинмониторинга за содействие, нагрудный знак департамента контрразведки за отличие в военной службе в 2001, 2006 и 2011 годах. Также он был представлен к медалям За службу в контрразведке 2-й и 3-й степеней. Поляков имеет несколько памятных медалей как ветеран особых отделов, среди них: за возвращение Крыма, за проведение ЧМ по футболу и т.д. Поляков имеет несколько благодарностей от президента и директора ФСБ. Также у него есть благодарности от мэра Москвы, от полномочного представителя президента в ЦФО, руководителя Москомспорта, от ЦИКа России за обеспечение деятельности при проведении избирательной кампании.

В июле этого года Тверской районный суд Москвы вынес решение об аресте администратора телеграм-канала, обвиняемого в вымогательстве у руководства группы компаний «Ланит» 40 млн руб., до 13 сентября (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — от семи до 15 лет лишения свободы). По данным реестра юрлиц, «Ланит» — IT-компания, в которой работают 14 тыс. человек, а годовой оборот составляет около 200 млрд руб. в год.

Официально Михаил Поляков числился заместителем директора по безопасности АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи». Также по этому делу был арестован гендиректор ООО «ПСК «Наследие» Александр Санин и переводчик Денис Савинский.



В этом году правоохранители задержали администраторов нескольких популярных телерам-каналов по делу о «блоках на негатив» — обязательства не публиковать негативные материалы о тех, кто оплатил блок. В октябре прошлого года под арест попали коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Их дело связано с публикацией в телеграм-канале «Тушите свет» статьи о главе «Ростеха» Сергее Чемезове. По версии следователей, за удаление материала Суханов и Романовский требовали 11 млн руб.