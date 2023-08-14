branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:39
Доллар выше ₽100. Что могут сделать власти для разворота курса Финансы, 16:33
IIHF дисквалифицировала Федотова и наложила санкции на ЦСКА Спорт, 16:23
Российские военные подняли МиГ-29 в воздух из-за самолета ВВС Норвегии Политика, 16:23
В Краснодаре мужчина на самокате сбил женщину с ребенком и скрылся Общество, 16:19
Суд отказался переводить Лерчек под домашний арест Общество, 16:13
Coca-Cola выпустила коллекцию NFT на блокчейне криптобиржи Сoinbase Крипто, 16:07
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Чемпионка России по плаванию назвала смену гражданства зрелым выбором Спорт, 16:02
В Дагестане трехлетнюю девочку сняли с подоконника на девятом этаже Общество, 16:02
«Автотор» начал производство кроссоверов BAIC X55 Авто, 16:02
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 16:00
Казахстан не получил предложений от России насчет создания газового союза Бизнес, 15:59
Минобороны заявило об ударе по складам с безэкипажными катерами ВСУ Политика, 15:55
Блогера Андрея Петрова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию ВС Общество, 15:54
Общество ,  
0 

Мосгорсуд отказался освобождать полковника ФСБ из «Кремлевской прачки»

Мосгорсуд отказался освобождать полковника ФСБ Полякова из «Кремлевской прачки»
Защита просила отпустить его под домашний арест, так как «система не может есть сама себя»
Михаил Поляков (в центре)
Михаил Поляков (в центре) (Фото: ТАСС)

В понедельник, 14 августа, Московский городской суд отказал защите отставного полковника ФСБ, администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, в изменении меры пресечения, передает корреспондент РБК.

В суде адвокат Шота Горгадзе ходатайствовал о приобщении медицинских документов о состоянии здоровья Михаила Полякова (о наличии хронических заболеваний), а также наградных документов и грамот. В свою очередь, Михаил Поляков, отвечая на вопросы судьи, сообщил, что родился в Южно-Сахалинске и имеет высшее военное образование. Он также заявил, что является инвалидом второй группы. Поляков сообщил, что у него на попечении жена-инвалид, престарелая мать и несовершеннолетний ребенок. Он также добавил, что до 2026 года у него есть запрет на выезд из России и скрываться он не собирается.

Другой адвокат Марта Костина сообщила, что Поляков отдал 30 лет службе родине. «Система не может есть сама себя», — заявила защитник. Она попросила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации.

Судья зачитал, что в 2019 году Поляков получил «Орден дружбы», в 2015-м — нагрудный знак за отличие несения службы по защите конституционного строя, имеет медаль Росфинмониторинга за содействие, нагрудный знак департамента контрразведки за отличие в военной службе в 2001, 2006 и 2011 годах. Также он был представлен к медалям За службу в контрразведке 2-й и 3-й степеней. Поляков имеет несколько памятных медалей как ветеран особых отделов, среди них: за возвращение Крыма, за проведение ЧМ по футболу и т.д. Поляков имеет несколько благодарностей от президента и директора ФСБ. Также у него есть благодарности от мэра Москвы, от полномочного представителя президента в ЦФО, руководителя Москомспорта, от ЦИКа России за обеспечение деятельности при проведении избирательной кампании.

В июле этого года Тверской районный суд Москвы вынес решение об аресте администратора телеграм-канала, обвиняемого в вымогательстве у руководства группы компаний «Ланит» 40 млн руб., до 13 сентября (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — от семи до 15 лет лишения свободы). По данным реестра юрлиц, «Ланит» — IT-компания, в которой работают 14 тыс. человек, а годовой оборот составляет около 200 млрд руб. в год.

Официально Михаил Поляков числился заместителем директора по безопасности АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи». Также по этому делу был арестован гендиректор ООО «ПСК «Наследие» Александр Санин и переводчик Денис Савинский.
 

В этом году правоохранители задержали администраторов нескольких популярных телерам-каналов по делу о «блоках на негатив» — обязательства не публиковать негативные материалы о тех, кто оплатил блок. В октябре прошлого года под арест попали коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Их дело связано с публикацией в телеграм-канале «Тушите свет» статьи о главе «Ростеха» Сергее Чемезове. По версии следователей, за удаление материала Суханов и Романовский требовали 11 млн руб.

Читайте на РБК Pro
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
Новая Кремниевая долина. Почему следующий Amazon может появиться в Индии
Агония гипермаркетов: минимаркеты растут быстрее всех форматов
Гайд для релоканта: как купить жилье в Израиле
Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Московский городской суд арест Telegram-каналы ФСБ ГК "Ланит"
Материалы по теме
Суд арестовал третьего администратора канала «Кремлевская прачка»
Общество
Суд арестовал администратора «Кремлевской прачки» и экс-полковника ФСБ
Политика
Админа «Кремлевской прачки» из ФСБ обвинили в вымогательстве у «Ланита»
Политика