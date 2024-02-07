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WSJ назвала дату выхода интервью Путина американскому журналисту Карлсону

WSJ: интервью Путина журналисту Такеру Карлсону выйдет 8 февраля
Такер Карлсон
Такер Карлсон (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Американский журналист Такер Карлсон планирует опубликовать интервью с президентом России Владимиром Путиным 8 февраля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, оно, скорее всего, будет опубликовано в четверг [8 февраля]», — говорится в публикации.

Интервью выйдет на сайте журналиста, а также в соцсети X. Ее владелец Илон Маск ранее пообещал, что не удалит материал.

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Такер Карлсон прилетел в Москву 1 февраля, а позднее опубликовал видеообращение, в котором сообщил о намерении взять интервью у Путина.

Журналист объяснил, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, поскольку западные СМИ с февраля 2022 года «не потрудились» взять интервью у российского президента.

Карлсон в разговоре с «Известиями» заявил, что не чувствует вины за интервью и не считает себя предателем.

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Некоторые американские политики и представители СМИ потребовали ареста журналиста из-за его решения взять интервью у Путина. В ответ Маск потребовал арестовать всех, кто поддерживает репрессии в отношении Карлсона.

Российские власти не стали комментировать визит американского журналиста.

Такер Карлсон — американский телеведущий консервативных взглядов, который долгое время работал на Fox News. Его уволили с телеканала в конце апреля 2023 года.

Карлсон известен поддержкой Республиканской партии, газета The New York Times назвала его «любимым ведущим» 45-го президента США Дональда Трампа.

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