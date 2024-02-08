 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Reuters сообщил об обсуждении национализации актива «Роснефти» в Германии

Reuters: власти Германии обсудили возможность национализации активов «Роснефти»
Сюжет
Война санкций
Берлин начал процесс национализации немецкой «дочки» «Роснефти». Власти Германии осенью 2022 года временно перевели компанию под внешнее управление для обеспечения надежности работы, теперь эти меры сочтены недостаточными
«Роснефть» ROSN ₽589,7 -0,65% Купить
Нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте
Нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Власти Германия рассматривают возможность национализации Rosneft Deutschland, дочерней компании «Роснефти». Об этом сообщают Deutsche Presse-Agentur (dpa), Reuters и Handelsblatt со ссылкой на источники.

Слушания по вопросу национализации начались в понедельник, 5 февраля, решение пока не принято, пишет Handelsblatt.

Rosneft Deutschland занимается управлением долей компании в нефтеперерабатывающих заводах в Германии: крупнейшем в стране НПЗ в городе Карлсруэ (доля «Роснефти» — 24%), заводе PCK Raffinerie (54,17%) в Шведте и BAYERNOIL Raffineriegesellschaft (28,57%) в городе Нойштадт-на-Дунае.

Осенью 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland в доверительное управление государства на полгода с возможностью продления. Минэкономики Германии решило, что эксплуатация объектов «Роснефти» находится под угрозой, поскольку другие компании намеревались прекратить сотрудничество с ней из-за санкций. С тех пор это решение не раз продлевалось, срок нынешнего периода истекает 10 марта.

В правительстве Германии считают, что регулярное продление на полгода не считается устойчивым решением в долгосрочной перспективе, выяснил Handelsblatt.

«Мы на верном пути по Шведту и продолжим принимать все необходимые меры для сохранения рабочих мест и обеспечения поставок в Восточной Германии», — ответило немецкое Минэкономики в ответ на просьбу Reuters о комментарии.

В США объяснили, почему поставка нефти из России не подпала под санкции
Финансы
Фото:Etienne Laurent / EPA / ТАСС

Решение о национализации принимает немецкое Минэкономики, учитывая мнение Минфина, до принятия решения владельцу дают возможность озвучить свою позицию, объяснил «Коммерсанту» старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Никита Тюрин. Если национализацию одобрят, собственник вправе обжаловать решение в суде, в случае отказа — может требовать компенсации в размере рыночной стоимости активов.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Роснефть» пыталась оспорить передачу Rosneft Deutschland под управление властей Германии, однако суд встал на сторону Берлина. «Решение, принятое федеральным правительством ФРГ, не является временным и, по сути, означает безвозвратную утрату активов», — поясняли в компании. «Роснефть» назвала происходящее незаконным и нарушающим все основополагающие принципы рыночной экономики.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Роснефть Германия национализация Евросоюз санкции ЕС
Материалы по теме
«Роснефть» подала к «Транснефти» встречный иск на ₽6,1 млрд
Бизнес
Казахстан договорился о поставках нефти на завод «Роснефти» в Германии
Бизнес
Суд в Германии отклонил иск «Роснефти» из-за внешнего управления «дочек»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 98,09 (+0,65) Инвестиции, 07 фев, 17:10 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 91,15 (+0,47) Инвестиции, 07 фев, 17:10
Конституционный суд Эквадора вынес решение о легализации эвтаназии Общество, 05:37
Reuters сообщил об обсуждении национализации актива «Роснефти» в Германии Политика, 05:30
Эксперты выявили мошенническую схему по выборам «от имени «Единой России» Технологии и медиа, 05:00
Молдавия разрешила России открыть только один избирательный участок Политика, 04:53
Гросси заявил об улучшении ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС Политика, 04:22
Такер Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным Политика, 04:21
США выдали России обвиняемого в эксплуатации детей россиянина Политика, 04:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Японии произошло задымление на остановленной АЭС Технологии и медиа, 03:56
Выставку «Россия» продлили до середины лета Общество, 03:33
«Повелитель мемов» о Уолл-стрит Litquidity раскрыл свою личность Финансы, 03:24
Госдеп США одобрил продажу Польше систем разведки на $1,2 млрд Политика, 03:13
Полиция Канады задержала мужчину за угрозы убить премьер-министра Трюдо Общество, 02:32
Евросоюз начал готовиться к победе «все более агрессивного» Трампа Политика, 02:04
«Ъ» узнал, что президентские выборы в новых регионах пройдут раньше Политика, 01:58