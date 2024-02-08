Reuters сообщил об обсуждении национализации актива «Роснефти» в Германии

Берлин начал процесс национализации немецкой «дочки» «Роснефти». Власти Германии осенью 2022 года временно перевели компанию под внешнее управление для обеспечения надежности работы, теперь эти меры сочтены недостаточными

Нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Власти Германия рассматривают возможность национализации Rosneft Deutschland, дочерней компании «Роснефти». Об этом сообщают Deutsche Presse-Agentur (dpa), Reuters и Handelsblatt со ссылкой на источники.

Слушания по вопросу национализации начались в понедельник, 5 февраля, решение пока не принято, пишет Handelsblatt.

Rosneft Deutschland занимается управлением долей компании в нефтеперерабатывающих заводах в Германии: крупнейшем в стране НПЗ в городе Карлсруэ (доля «Роснефти» — 24%), заводе PCK Raffinerie (54,17%) в Шведте и BAYERNOIL Raffineriegesellschaft (28,57%) в городе Нойштадт-на-Дунае. Осенью 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland в доверительное управление государства на полгода с возможностью продления. Минэкономики Германии решило, что эксплуатация объектов «Роснефти» находится под угрозой, поскольку другие компании намеревались прекратить сотрудничество с ней из-за санкций. С тех пор это решение не раз продлевалось, срок нынешнего периода истекает 10 марта.

В правительстве Германии считают, что регулярное продление на полгода не считается устойчивым решением в долгосрочной перспективе, выяснил Handelsblatt.

«Мы на верном пути по Шведту и продолжим принимать все необходимые меры для сохранения рабочих мест и обеспечения поставок в Восточной Германии», — ответило немецкое Минэкономики в ответ на просьбу Reuters о комментарии.

Решение о национализации принимает немецкое Минэкономики, учитывая мнение Минфина, до принятия решения владельцу дают возможность озвучить свою позицию, объяснил «Коммерсанту» старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Никита Тюрин. Если национализацию одобрят, собственник вправе обжаловать решение в суде, в случае отказа — может требовать компенсации в размере рыночной стоимости активов.

«Роснефть» пыталась оспорить передачу Rosneft Deutschland под управление властей Германии, однако суд встал на сторону Берлина. «Решение, принятое федеральным правительством ФРГ, не является временным и, по сути, означает безвозвратную утрату активов», — поясняли в компании. «Роснефть» назвала происходящее незаконным и нарушающим все основополагающие принципы рыночной экономики.