Евросоюз начал готовиться к победе «все более агрессивного» Трампа

Трамп в 2018-м ввел высокие пошлины на торговлю с ЕС, теперь в европейских странах начали просчитывать риски его возвращения в Белый дом. Впрочем, позиция Байдена тоже не целиком устраивает Брюссель, выяснил Bloomberg

Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Еврокомиссия начала оценку последствий президентских выборов в США, особое внимание уделяется сценарию, в котором победит Дональд Трамп. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Стиль политика становится все более агрессивным, европейским странам следует подготовиться, пояснил высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом подготовки. В Брюсселе продумывают реакцию на любые торговые ограничения, которые может принять Белый дом.

По сведениям агентства, Трамп обдумывает введение новых рестрикций в отношении торговли с ЕС, если вернется в Белый дом. Речь идет о введении минимального тарифа в размере 10% и контрмерах против европейских налогов на цифровые услуги. Во время своего первого президентского срока Трамп повысил пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза — в 25% и 10% соответственно с целью защиты американской промышленности. ЕС ввел ответные тарифные меры на импорт различных товаров из США. Вскоре после того, как президентом стал Джо Байден, эти таможенные тарифы были частично отменены.

Руководство ЕС полагает, что даже после отмены части тарифов, ситуация осталась несправедливой: европейские экспортеры тратят на пошлины $350 млрд ежегодно. Несмотря на это, страны Евросоюза не желают повторно вводить ответные тарифы, опасаясь, что это добавит Трампу голосов избирателей.

Действия Байдена более миролюбивы, сотрудничество по поддержке Украины помогли восстановить трансантлантические отношения, но европейские чиновники по-прежнему считают, что торговая политика нынешнего президента США до сих пор имеет много общего с девизом Трампа «Америка прежде всего», указывает Bloomberg. Например, руководство ЕС было потрясено программой Байдена по субсидированию «зеленых» технологий стоимостью более $390 млрд, которая дала компаниям стимул перенаправлять инвестиции из Европы в США.

Кроме того, проблемы с согласованием в конгрессе помощи Украине, Израилю и другим зарубежным партнерам вызывает опасения у стран Европы, насколько надежны США вне зависимости от того, кто является президентом, выяснила New York Times.

В странах Европы все еще нет понимания, как выстраивать отношения с США при президенте Трампе, кроме как снова льстить и заниматься «деловыми подношениями», рассказали New York Times европейские дипломаты на условиях анонимности. Газета узнала, что небольшие страны континента, наиболее близкие к России, попытаются завоевать расположение Трампа, увеличив закупки американского вооружения — по примеру Польши во время его предыдущего президентского срока; тогда же она сделала «грандиозный акт лести», предложив назвать военную базу его именем.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, инаугурация — в январе 2025-го. Ни Трамп, ни Байден пока не получили номинацию от своих партий на выборы, однако они значительно опережают других конкурентов. Если в бюллетене будут эти две фамилии, 49% опрошенных проголосовали бы за Трампа, 45% — за Байдена, еще 5% — за кого-то другого, следует из результатов опросов, которые приводит CNN.