 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп обсудил «новую торговую войну» с Китаем

WP: Трамп обсудил введение 60% тарифов на весь китайский импорт
Трамп задумался на введением высоких тарифов на весь китайский импорт. Экономисты из обеих партий предрекли в случае реализации этой идеи «глобальную торговую войну», которая превысит ущерб США от предыдущих санкций против Китая
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обсудил с советниками введение 60%-й пошлины на весь импорт из Китая в случае возвращения в Белый дом. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на три информированных источника.

Такие нововведения приведут к огромным потрясениям в американской и мировой экономиках, которые превзойдут последствия торговых войн первого срока Трампа, предупредили опрошенные изданием экономисты как из числа демократов, так и республиканцев. По их мнению, пишет газета, меры спровоцируют «глобальную торговую войну».

В своей президентской программе Трамп обещает отменить с Китаем статус наибольшего благоприятствования в торговле. Статус имеют почти все страны, с которыми торгуют США. Его отсутствие означает, что США смогут устанавливать какие угодно тарифы. Трамп пояснял, что десятилетиями США зарабатывали в основном за счет пошлин на зарубежные товары, а не сбор налогов, но теперь американские тарифы — одни из самых низких в мире.

Китай — третий по объему торговый партнер США. Его опережают только Мексика и Канада. В ноябре на его долю приходилось 11,7% от общего объема внешней торговли США.

Торговая война с Китаем 2018-2019 годов нанесла огромный ущерб, но последствия введения новых мер были бы еще значительнее, заявила WP старший экономист аналитического центра правого толка Tax Foundation Эрика Йорк. По ее мнения, 60%-е тарифы могут «разрушить и фрагментировать мировую торговлю до такой степени, которой мы не видели уже несколько столетий».

Предложения Трампа — «безумие», подобное давление на импорт из Китая нанесет ущерб американским компаниям, лишив их большей части своей доли на рынке Китая и других стран, оценил ситуацию президент Института международной экономики Петерсона Адам Позен.

FT сообщила о «повисшей на волоске» помощи США Украине из-за Трампа
Политика
Дональд Трамп

Трамп не раз в своих выступлениях упоминал о миллиардах долларов, которые получил бюджет США благодаря тарифам, принятым во время его первого президентского срока. «Сотни миллиардов долларов хлынули прямо в нашу казну, когда ни один другой президент не получил от Китая даже буквально 10 центов», — говорил он перед кокусами в Нью-Гемпшире.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Однако большинство экономистов считают, отмечает WP, что эти затраты легли прежде всего на плечи американцев. Трамп во время первого президентского срока утвердил выделение около $30 млрд в качестве компенсаций американским фермерам, пострадавших от ответных пошлин Китая. Согласно оценке Tax Foundation, введенные Трампом тарифы, большая часть которых была сохранена следующим президентом Джо Байденом, снизили зарплату в США на 0,14% и привели к сокращению 166 тыс. человек.

Аналитики Oxford Economics прошлой осенью предупредили, что прекращение постоянных нормальных торговых отношений с Китаем обойдется экономике США в $1,6 трлн и потере 700 тыс. рабочих мест.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США торговая война Китай
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Дональд Трамп победил на первых президентских праймериз
Политика
Глава МИД Китая назвал главный вызов в отношениях с США
Политика
Китай сделал Ирану предупреждение из-за хуситов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
В Казахстане задержали подозреваемого в двойном убийстве россиянина Общество, 27 янв, 23:51
Трамп обсудил «новую торговую войну» с Китаем Политика, 27 янв, 23:40
Армения назвала число пропавших без вести из-за конфликта в Карабахе Общество, 27 янв, 23:12
Войсковой части в Крыму передали часть Азовского моря для обороны страны Политика, 27 янв, 22:54
«Барселона» проиграла «Вильярреалу», пропустив пять голов Спорт, 27 янв, 22:40
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 27 янв, 22:39
Реактивный снаряд РСЗО «Ураган» сбили над Белгородской областью Политика, 27 янв, 22:28
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
На юге Москвы машина вылетела с моста Общество, 27 янв, 22:14
Финляндия и Великобритания приостановили финансирование БАПОР Политика, 27 янв, 21:48
В Харькове, Полтаве и Кременчуге прозвучали взрывы Политика, 27 янв, 21:48
Дрон-камикадзе сбросил взрывное устройство на село Антоновка Политика, 27 янв, 21:24
Эксперты указали на риск для Европы после отказа от газа из России Экономика, 27 янв, 21:13
ВСУ в третий раз за день атаковали село Новая Таволжанка Политика, 27 янв, 21:11
В Ростове обрушилась стена пятиэтажного жилого дома Общество, 27 янв, 20:59