Трамп обсудил «новую торговую войну» с Китаем

Трамп задумался на введением высоких тарифов на весь китайский импорт. Экономисты из обеих партий предрекли в случае реализации этой идеи «глобальную торговую войну», которая превысит ущерб США от предыдущих санкций против Китая

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обсудил с советниками введение 60%-й пошлины на весь импорт из Китая в случае возвращения в Белый дом. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на три информированных источника.

Такие нововведения приведут к огромным потрясениям в американской и мировой экономиках, которые превзойдут последствия торговых войн первого срока Трампа, предупредили опрошенные изданием экономисты как из числа демократов, так и республиканцев. По их мнению, пишет газета, меры спровоцируют «глобальную торговую войну».

В своей президентской программе Трамп обещает отменить с Китаем статус наибольшего благоприятствования в торговле. Статус имеют почти все страны, с которыми торгуют США. Его отсутствие означает, что США смогут устанавливать какие угодно тарифы. Трамп пояснял, что десятилетиями США зарабатывали в основном за счет пошлин на зарубежные товары, а не сбор налогов, но теперь американские тарифы — одни из самых низких в мире. Китай — третий по объему торговый партнер США. Его опережают только Мексика и Канада. В ноябре на его долю приходилось 11,7% от общего объема внешней торговли США.

Торговая война с Китаем 2018-2019 годов нанесла огромный ущерб, но последствия введения новых мер были бы еще значительнее, заявила WP старший экономист аналитического центра правого толка Tax Foundation Эрика Йорк. По ее мнения, 60%-е тарифы могут «разрушить и фрагментировать мировую торговлю до такой степени, которой мы не видели уже несколько столетий».

Предложения Трампа — «безумие», подобное давление на импорт из Китая нанесет ущерб американским компаниям, лишив их большей части своей доли на рынке Китая и других стран, оценил ситуацию президент Института международной экономики Петерсона Адам Позен.

Трамп не раз в своих выступлениях упоминал о миллиардах долларов, которые получил бюджет США благодаря тарифам, принятым во время его первого президентского срока. «Сотни миллиардов долларов хлынули прямо в нашу казну, когда ни один другой президент не получил от Китая даже буквально 10 центов», — говорил он перед кокусами в Нью-Гемпшире.

Однако большинство экономистов считают, отмечает WP, что эти затраты легли прежде всего на плечи американцев. Трамп во время первого президентского срока утвердил выделение около $30 млрд в качестве компенсаций американским фермерам, пострадавших от ответных пошлин Китая. Согласно оценке Tax Foundation, введенные Трампом тарифы, большая часть которых была сохранена следующим президентом Джо Байденом, снизили зарплату в США на 0,14% и привели к сокращению 166 тыс. человек.

Аналитики Oxford Economics прошлой осенью предупредили, что прекращение постоянных нормальных торговых отношений с Китаем обойдется экономике США в $1,6 трлн и потере 700 тыс. рабочих мест.