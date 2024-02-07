Главный конкурент Трампа проиграла графе «против всех»

Бывший постпред США Никки Хейли проиграла праймериз в Неваде, почти вдвое уступив графе «против всех». В бюллетене не было ее главного оппонента, экс-президента Дональда Трампа. Он будет участвовать в кокусах 8 февраля.

Никки Хейли (Фото: Alyssa Pointer / Reuters)

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли проиграла праймериз Республиканской партии в Неваде, уступив графе «против всех», согласно подсчетам CNN. Ее главный оппонент за номинацию от партии, экс-президент Дональд Трамп, в голосовании не участвовал.

После обработки 90% бюллетеней графу «ни один из представленных кандидатов» выбрали 62,9% избирателей, тогда как за Хейли проголосовали 30,8%. Еще 4% и 1,4% достались бывшему вице-президенту США Майку Пенсу и сенатору от Южной Каролины Тиму Скотту, ранее снявших свои кандидатуры в выборах, но оставшихся в бюллетенях.

Республиканская партия не смогла прийти к единому мнению о том, как именно должно пройти голосование в Неваде. Поэтому помимо праймериз, в этом штате пройдут и кокусы 8 февраля. При этом голоса делегатов, от которых будет зависеть выдвижение партией того или иного политика в кандидата в президенты, будут распределяться лишь на последних.

Хейли не захотела быть в одном бюллетене с Трампом. Руководитель ее предвыборной кампании Бетси Акни заявила, что Невада никогда не была их приоритетом, поэтому они не стали платить взнос в $55 тыс. «организации Трампа ради участия в процессе, который сфальсифицирован в пользу Трампа». «Мы не потратили ни цента, ни унции энергии на Неваду», — заявила Акни.

Что такое кокусы и праймериз



Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени.



По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Для выдвижения в кандидаты одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов.

Как отмечает телеканал NBC News, поражение в Неваде, где Хейли изначально не претендовала на голоса делегатов, тем не менее, стало болезненным ударом по ее кампании. Дональд Трамп назвал подсчет голосов в праймериз «плохой ночью» для своей оппонентки.

Однако в предвыборном штабе Хейли заявили, что она пока не планирует сниматься с гонки и что все ее внимание сейчас сосредоточено на праймериз 24 февраля в Южной Каролине, где политик была губернатором с 2011 по 2017 годы. Согласно опросу общественного мнения, проведенному The Washington Post и Университетом Монмута, в своем «домашнем штате» Хейли уступает Трампу на 26%.

Как праймериз в Неваде прошли у демократов

На праймериз демократической партии, как и ожидалось, уверенную победу одержал президент США Джо Байден. Действующий глава государства набрал 89,3% голосов, а писательница Марианна Уильямсон — лишь 2,9%. Графу «против всех» выбрали 5,8% избирателей. Другой оппонент Байдена, член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс, принял решение не участвовать в голосовании в Неваде.

Таким образом, по подсчетам CNN, Байдену должны отойти все 36 голосов делегатов, которые разыгрывались в этом штате. Для официального выдвижения в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США ему необходимо набрать не менее 1968 голосов делегатов до партийного съезда, который пройдет в Чикаго 18-22 августа.

3 февраля Байден также одержал уверенную победу в первых официальных праймериз демократов в штате Южная Каролина. Низкий уровень конкуренции характерен для партии, чей политик занимает Овальный офис и борется за переизбрание. Следующие предварительные выборы демократов пройдут в штате Мичиган, где будут разыгрываться голоса 117 делегатов.