Создатель Pink Floyd в ООН осудил «провокаторов» спецоперации на Украине
Один из основателей группы Pink Floyd, бас-гитарист и вокалист Роджер Уотерс, выступая на заседании Совбеза ООН, осудил военную операцию на Украине, но заявил, что она «не была неспровоцированной». Трансляция велась на YouTube-канале ООН.
«Вторжение Российской Федерации на Украину незаконно. Я осуждаю его самым жестким образом. Но также российское вторжение на Украину не было неспровоцированным. Поэтому я самым жестким образом осуждаю и провокаторов», — сказал он.
Российские власти неоднократно заявляли о вынужденном характере спецоперации на Украине. «Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», — пояснил президент Владимир Путин 24 февраля, в день начала боевых действий.
Уотерса в качестве докладчика на заседание СБ ООН запросила Россия, сообщал зампостпреда Дмитрий Полянский.
Летом 2022 года музыкант обвинил президента США Джо Байдена в разжигании конфликта на Украине. «Почему США не побудят [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам, чтобы устранить необходимость в этой ужасной войне?» — задался он вопросом. Уотерс назвал американского лидера «военным преступником». Полянский поблагодарил его за «смелую позицию», а зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев после слов Уотерса написал во «ВКонтакте»: «Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!». Посол Украины в Австрии Александр Щерба в свою очередь назвал Уотерса «безвольным, бессердечным, беспощадным, заблудшим человеком» и предложил ему переехать в Россию.
В сентябре Уотерс написал открытое письмо Путину. В нем музыкант спросил, хочет ли президент России окончания военных действий на Украине. Если бы вы ответили: «Да, пожалуйста», — это сразу сильно облегчило бы задачу. Если бы вы сказали: «У Российской Федерации нет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», — это тоже помогло бы», — говорилось в письме.