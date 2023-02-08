Создатель Pink Floyd в ООН осудил «провокаторов» спецоперации на Украине

Роджера Уотерса на заседание СБ ООН пригласила Москва. Музыкант осудил российскую военную операцию, но отметил, что она «не была неспровоцированной». Прежде музыкант называл разжигателем конфликта президента США Джо Байдена

Роджер Уотерс (на экране) (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Один из основателей группы Pink Floyd, бас-гитарист и вокалист Роджер Уотерс, выступая на заседании Совбеза ООН, осудил военную операцию на Украине, но заявил, что она «не была неспровоцированной». Трансляция велась на YouTube-канале ООН.

«Вторжение Российской Федерации на Украину незаконно. Я осуждаю его самым жестким образом. Но также российское вторжение на Украину не было неспровоцированным. Поэтому я самым жестким образом осуждаю и провокаторов», — сказал он.

Российские власти неоднократно заявляли о вынужденном характере спецоперации на Украине. «Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», — пояснил президент Владимир Путин 24 февраля, в день начала боевых действий.

Уотерса в качестве докладчика на заседание СБ ООН запросила Россия, сообщал зампостпреда Дмитрий Полянский.

Летом 2022 года музыкант обвинил президента США Джо Байдена в разжигании конфликта на Украине. «Почему США не побудят [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам, чтобы устранить необходимость в этой ужасной войне?» — задался он вопросом. Уотерс назвал американского лидера «военным преступником». Полянский поблагодарил его за «смелую позицию», а зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев после слов Уотерса написал во «ВКонтакте»: «Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!». Посол Украины в Австрии Александр Щерба в свою очередь назвал Уотерса «безвольным, бессердечным, беспощадным, заблудшим человеком» и предложил ему переехать в Россию.

В сентябре Уотерс написал открытое письмо Путину. В нем музыкант спросил, хочет ли президент России окончания военных действий на Украине. Если бы вы ответили: «Да, пожалуйста», — это сразу сильно облегчило бы задачу. Если бы вы сказали: «У Российской Федерации нет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», — это тоже помогло бы», — говорилось в письме.