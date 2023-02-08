Подоляк рассказал, для чего Киев применяет предоставленное Западом оружие

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
Акции Veon прибавили 8% после одобрения сделки по продаже «Вымпелкома» Инвестиции, 10:54
Третья область Белоруссии разрешила вывоз продуктов в Евросоюз Экономика, 10:53
Медведчук назвал Европу коровой, которую доит Зеленский Политика, 10:48
Обрушившийся в Тульской области подъезд дома сняли с воздуха. Видео Общество, 10:46
Трамп предложил «остудить» Байдена после его выступления перед конгрессом Политика, 10:40
Почему на фоне противостояния США и КНР растет их взаимная торговля Pro, 10:36
Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное Общество, 10:36
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Российский вратарь стал второй звездой дня в НХЛ Спорт, 10:35
Жилье в Грузии: как купить квартиру и сколько это стоит Недвижимость, 10:29
14 февраля пройдет конференция «МСФО в России» РБК Events, 10:26
В книжных магазинах появились карты России с новыми регионами Политика, 10:20
Где в мире ждут цифровых кочевников: 5 самых доступных виз Pro, 10:15
10 продуктов, в которых содержится много железа Стиль, 10:14
Шура Би-2 рассказал о новом альбоме сайд-проекта «Нечетный воин» Стиль, 10:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Подоляк рассказал, для чего Киев применяет предоставленное Западом оружие

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина не наносит ударов по территории России
Подоляк также попросил у Запада ракеты большей дальности и авиацию для «успешного контрнаступления»
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Анна Войтенко / Reuters)

Украина использует предоставленное Западом оружие «для обороны, деоккупации украинской территорий и уничтожения складов врага», заявил в Twitter советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его утверждению, удары по территории России Украина не наносит.

«Еще раз о базовых вещах для наших партнеров. Украина не наносит ударов по территории России», — написал Подоляк.

По его словам, ВСУ необходимы ракеты большей дальности и штурмовая авиация для «эффективного контрнаступления».

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью Reuters заявил, что Киев должен атаковать объекты в России, которые наносят ущерб Украине. «Если есть объект (на территории России. — РБК), который наносит ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты», — сказал Данилов.

Украина и страны Запада не признают присоединение к России Крыма в 2014 году, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2022-м. В Москве неоднократно говорили, что эти сложившиеся территориальные реалии Украина и другие государства должны признать. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что если украинская сторона нанесет удар по территории Крыма, который является частью России, то ее ждет «неминуемое возмездие».

Читайте на РБК Pro
Релокация в Армению: как работается там предпринимателям из России
Цены на жилье падают по всему миру. Что это значит для экономики
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России
Как за 90 минут раз и навсегда избавиться от бесполезных совещаний

В январе Пентагон одобрил новый пакет военной помощи Украине на $2,2 млрд, куда вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км. МИД России предупреждал, что в случае начала поставок на Украину ракет большей дальности США перейдут «красную черту» и превратятся в одну из сторон конфликта. Кремль исключал, что поставки новых ракет изменят ход событий военной операции.

Российские регионы неоднократно попадали под обстрел со стороны Украины. Так, приграничные Белгородская, Брянская и Курская области с начала военной операции регулярно сообщают об обстрелах из артиллерии. Кроме того, несколько раз объекты на территории России были атакованы с беспилотников. Так, в декабре средства ПВО сбили украинский беспилотник при подлете к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области, из-за падения обломков дронов погибли трое российских военнослужащих технического состава.

Подоляк рассказал, для чего Киев применяет предоставленное Западом оружие
Подоляк рассказал, для чего Киев применяет предоставленное Западом оружие

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Украина Михаил Подоляк Россия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Небензя назвал условие для завершения конфликта на Украине
Политика
Байден назвал конфликт на Украине «испытанием на века»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter