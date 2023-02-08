Подоляк рассказал, для чего Киев применяет предоставленное Западом оружие

Подоляк также попросил у Запада ракеты большей дальности и авиацию для «успешного контрнаступления»

Михаил Подоляк (Фото: Анна Войтенко / Reuters)

Украина использует предоставленное Западом оружие «для обороны, деоккупации украинской территорий и уничтожения складов врага», заявил в Twitter советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его утверждению, удары по территории России Украина не наносит.

«Еще раз о базовых вещах для наших партнеров. Украина не наносит ударов по территории России», — написал Подоляк.

По его словам, ВСУ необходимы ракеты большей дальности и штурмовая авиация для «эффективного контрнаступления».

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью Reuters заявил, что Киев должен атаковать объекты в России, которые наносят ущерб Украине. «Если есть объект (на территории России. — РБК), который наносит ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты», — сказал Данилов.

Украина и страны Запада не признают присоединение к России Крыма в 2014 году, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2022-м. В Москве неоднократно говорили, что эти сложившиеся территориальные реалии Украина и другие государства должны признать. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что если украинская сторона нанесет удар по территории Крыма, который является частью России, то ее ждет «неминуемое возмездие».

В январе Пентагон одобрил новый пакет военной помощи Украине на $2,2 млрд, куда вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км. МИД России предупреждал, что в случае начала поставок на Украину ракет большей дальности США перейдут «красную черту» и превратятся в одну из сторон конфликта. Кремль исключал, что поставки новых ракет изменят ход событий военной операции.

Российские регионы неоднократно попадали под обстрел со стороны Украины. Так, приграничные Белгородская, Брянская и Курская области с начала военной операции регулярно сообщают об обстрелах из артиллерии. Кроме того, несколько раз объекты на территории России были атакованы с беспилотников. Так, в декабре средства ПВО сбили украинский беспилотник при подлете к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области, из-за падения обломков дронов погибли трое российских военнослужащих технического состава.