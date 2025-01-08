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Политика ,  
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Захарова сочла преждевременной оценку слов Трампа о Гренландии и Канаде

Фото: Olaf Krüger / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Olaf Krüger / imageBROKER.com / Global Look Press

Высказывания избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии и Канаде не следует анализировать до инаугурации политика, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Мне кажется, это надо ему вопросы задать, давайте все-таки себе скажем, что он пока еще не вступил в должность... На сегодняшний момент это все-таки нужно рассматривать с этого угла», — сказала Захарова.

По мнению представителя МИДа, оценивать и разбирать заявление Трампа о присоединении к США других территорий следует после того, как он официально войдет в полномочия.

Кроме того, уверена Захарова, некоторые высказывания Трампа являются «обратными пасами» заявлений других политиков.

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Трамп неоднократно заявлял о возможности присоединения Канады и Гренландии к США. Так, политик после новости об отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо предложил Канаде стать 51-м штатом США. Он объяснил, что присоединение Канады принесло бы ей экономическую стабильность, а также защитило от внешних угроз, исходящих от «российских и китайских кораблей». Трюдо в ответ заявил, что Канада «черта с два» станет частью США.

Трамп также заявлял, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Премьер-министр принадлежащего Дании острова Муте Эгеде в ответ заявил, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться». 7 января сын и тезка избранного президента США Дональда Трампа прилетел в столицу Гренландии Нуук на самолете Trump Force One.

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Мария Захарова Дональд Трамп Гренландия Канада
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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